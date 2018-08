Política

Patxi López acusa al PNV de ocultar su programa electoral

24/06/2012

Patxi López afirma que este comportamiento guarda similitudes con el lehendakari Juan José Ibarretxe y con el actual presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

El lehendakari Patxi López ha acusado al PNV de "ocultar" su programa electoral y no desvelar a la ciudadanía cuáles son sus propuestas ante los retos de Euskadi así como de "escamotear" concreciones sobre asuntos políticos "esenciales".



En un artículo publicado en su blog, el lehendakari afirma que "no es democrático" actuar así, ya que "se niega a la gente la

posibilidad de conocer qué quieres hacer si gobiernas".



Según añade, "cuesta saber cuáles son las propuestas del PNV y de su candidato", quien cuando es preguntado al respecto, "responde con vaguedades y ejercicios de ambigüedad".



Por ello, López considera que el PNV "plantea un voto a ciegas" no solo respecto a iniciativas concretas para salir de la crisis, sino también a aspectos políticos, como su propuesta de nuevo estatuto político para 2015, del que los ciudadanos "no saben nada".



Añade que "al parecer, el PNV escamoteará a la ciudadanía cualquier concreción sobre este asunto, que se supone que será su proyecto estrella para los próximos años".



El lehendakari considera "muy preocupante" que el principal partido de la oposición "se niegue a poner negro sobre blanco sus propuestas" y afirma que este comportamiento guarda similitudes con el lehendakari Juan José Ibarretxe y con el actual presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.



"Antes de las elecciones, Rajoy ocultó con cuidado lo que tenía intención de hacer y no solo ha hecho esto, sino que está haciendo también lo que durante la campaña electoral dijo públicamente que no haría", según López.



"Anunciar a la gente qué es lo que pretender hacer, y dar cuenta después de lo realizado o no, constituye un requisito básico de la democracia", mantiene López, quien asegura que "se podrá estar más o menos de acuerdo con la manera que el Gobierno vasco está gestionando la actual situación, pero nuestros objetivos están claros y son conocidos. Ojalá otros hicieran lo mismo".