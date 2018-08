Política

3º aniversario Gobierno PSE

Patxi López: 'Euskadi rechaza los recortes de Rajoy'

Redacción

30/06/2012

Según el lehendakari los recortes no responden a "un plan contra la crisis, porque van en dirección contraria" de lo que necesita España que es "crecer y generar empleo".

El lehendakari Patxi López, ha dicho que en Euskadi su ejecutivo "se opone a los recortes que plantea" Mariano Rajoy porque "no son un plan para crecer ni para cambiar el modelo productivo, que en España se necesita como el comer", sino que "son medidas" para "cargarse el modelo social".



Así lo ha manifestado López durante un acto organizado en Donostia para celebrar el tercer aniversario del Gobierno socialista en Euskadi, en el que también ha participado el secretario general del PSE/EE de Gipuzkoa, Iñaki Arriola.



En su intervención, el máximo mandatario vasco ha asegurado que los recortes no responden a "un plan contra la crisis, porque van en dirección contraria" de lo que necesita España que es "crecer y generar empleo", sino que más bien responden a "un plan ideológico para desmantelar el Estado del Bienestar".



"Por eso, nosotros, decimos, alto y claro que en Euskadi no vamos a reducir los servicios de sanidad; que no vamos a aplicar el copago sanitario; que aquí los ciudadanos no van a pagar más por sus medicinas; que aquí aumentamos las becas y seguiremos invirtiendo en I+D+i hasta llegar al 3% del PIB en 2015, y que vamos a poner en marcha políticas, acordadas con sindicatos y empresarios, para crecer económicamente y luchar contra el paro", ha recalcado López.