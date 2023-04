Política -

La Diputación ha nombrado hoy al órgano en base a los resultados de las elecciones municipales de 2019, aunque precisa que el actual reparto (8 miembros de la plataforma UH y 3 del PNV) podría variar tras el 28M. Además, aún está pendiente el recurso de la Abogacía del Estado contra la desanexión.

publicado: 25/04/2023 11:45 (UTC+2)

última actualización: 25/04/2023 12:36 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Usansolo gobernatuko duen batzorde kudeatzailea maiatzaren 4an eratuko dute

La comisión gestora que gobernará el Ayuntamiento de Usansolo, ya como el municipio 113 de Bizkaia, se constituirá el próximo 4 de mayo, tras la designación hoy por parte de la Diputación Foral de Bizkaia.

Según ha informado el ente foral en una nota, el consejo de gobierno de la Diputación ha nombrado a los 11 miembros que formarán parte de la comisión. Lo ha hecho en base a los resultados de las elecciones municipales de 2019. Así, el órgano local estará integrado por 8 representantes de la plataforma Usansolo Herria (UH) y 3 del PNV, según estableció la Junta Electoral Central. No obstante, desde la Diputación precisan que ese reparto podría variar tras los comicios del próximo 28 de mayo.

De hecho, el 28M los y las usansolotarras votarán para elegir a sus representantes en el Ayuntamiento de Galdakao, y no en el de Usansolo, ya que éste todavía no figura en el registro de entidades locales y no tiene un censo.

Una vez constituida la gestora, el órgano local solicitará, en un plazo de 30 días, la inscripción en el registro de entidades locales, y si es aprobado, se deberá pedir a la Junta Electoral que fije un nuevo reparto de puestos en la gestora en base a los resultados de los comicios del próximo 28 de mayo.

La desanexión de Usansolo y su constitución como el ayuntamiento 113 de Bizkaia fue aprobada por las Juntas Generales. La decisión está, no obstante, recurrida ante el TSJPV por la Abogacía del Estado al no llegar al mínimo de 5000 habitantes —tiene algo más de 4500— establecido en la legislación estatal para la creación de nuevos municipios. El Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV) rechazó suspender de forma cautelar el proceso de creación del nuevo ayuntamiento, aunque el proceso judicial sigue su curso.

La Diputación Foral de Bizkaia ha asegurado que con el procedimiento realizado hoy concluye la tramitación del expediente "en tiempo y forma", y "da cumplimiento al mandato de las Juntas Generales de Bizkaia".