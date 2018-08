Política

Moción contra Alduntzin

La oposición renuncia a su turno al no dejarles compartirlo

06/07/2012

Alcaldes de Bildu y representantes de EH Bildu han acudido a la sede de las Juntas para mostrar su apoyo al diputado de Medio Ambiente.

El PNV, el PSE y el PP, los tres grupos proponentes de la moción de censura contra el diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, Juan Karlos Alduntzin, han renunciado al primer turno de defensa de su iniciativa en el pleno las Juntas Generales después de que la Presidencia les haya impedido compartir la intervención.

La sesión plenaria que debate la moción de censura contra Alduntzin por su política de gestión de residuos se ha demorado porque la presidenta de las Juntas, Lohitzune Txarola, tenía sobre la mesa un recurso presentado por el PSE-EE contra la resolución que limitaba el uso de la palabra a un único juntero de los 28 que firmaron el texto.

La presidenta ha rechazado el recurso y ha vuelto a dictaminar que sólo un juntero de los tres grupos podía intervenir, tal y como ordena el reglamento.

Una vez conocida la resolución de la presidenta, la portavoz del PSE-EE, Rafaela Romero, ha expresado su protesta y ha anunciado que impugnará la decisión de Txarola.

Una vez comenzado el pleno, ha subido a la tribuna el juntero del PNV Xabier Ezeizabarrena, quien, en nombre de los tres partidos firmantes de la moción, ha explicado que renunciaban a defenderla y se ha remitido al propio texto de la moción de censura contra Alduntzin.

En menos de cinco minutos, Ezeizabarrena ha denunciado la "actitud obstruccionista de Bildu" y su "lectura parcial e incompleta del reglamento" que "atenta contra su espíritu".

La resolución de la presidenta "deja en evidencia el talante antidemocrático de Bildu", ha manifestado el juntero del PNV, que ha explicado que cada partido defenderá la moción durante el turno de los grupos previsto tras la intervención de Juan Carlos Alduntzin.

El pleno se ha suspendido durante 45 minutos, tras lo que Alduntzin dispondrá de 90 minutos para defender su gestión y rebatir la moción de censura.

Posteriormente, todos los grupos junteros contará con 30 minutos para manifestar su posición.

Apoyo de alcaldes y representantes de EH Bildu

Representantes de EH Bildu y alcaldes de Bildu han acudido este viernes a las Juntas Generales de Gipuzkoa para mostrar su apoyo al diputado foral de Medio Ambiente.

El representante de la Izquierda Abertzale, Joseba Permach, acompañado de Pello Urizar (EA), Oskar Matute (Alternatiba) y Ernesto Merino (Aralar), ha mostrado el apoyo de la coalición independentista a Alduntzin frente a la moción de jeltzales, socialistas y populares, en este caso "con el apoyo moral" de UpyD, lo que ha considerado "bastante significativo".

Para EH Bildu la moción que se aprobará este viernes "es una moción de censura que se aprueba por cumplir el programa electoral". "Parece ser que la clase política no está acostumbrada a cumplir los programas electorales", ha criticado Permach.

Finalmente, ha animado a la ciudadanía para que acuda a la manifestación convocada para este sábado en Donostia-San Sebastián en apoyo a Juan Karlos Alduntzin y que "entre todos digamos no al bloque del no". "Hay que decir sí al medioambiente, a la salud y no a la incineración", ha concluido.