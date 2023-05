Política -

M28

Por su parte, María Chivite ha subrayado que ETA "es pasado" y que "el futuro de la sociedad vasca y navarra se tiene que construir con Bildu, guste o no".

EITB MEDIA

publicado: 11/05/2023 11:40 (UTC+2)

última actualización: 11/05/2023 12:19 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Urkulluk "sentiberatasun eza" egotzi dio EH Bilduri, hautagai-zerrendetan ETAko kide ohiak sartzeagatik

El lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu, ha criticado la "falta de respeto, consideración y de sensibilidad" de EH Bildu hacia las víctimas de ETA por incluir en sus listas electorales del 28M a candidatos que fueron condenados por pertenencia y colaboración con la organización armada.

El lehendakari, que se ha pronunciado sobre esta polémica a su llegada al Parlamento Vasco, ha considerado que aunque "tienen derecho a presentarse en las lista, no es aceptable" que la coalición de la izquierda abertzale no tenga "el respeto que es necesario hacia la sensibilidad de la sociedad vasca". "No hay derecho a que nos tengan siempre en este torbellino permanente", ha advertido.

Por su parte, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha opinado que "pasar de la violencia para imponer las ideas, a las palabras, es un éxito de la democracia y de la sociedad en su conjunto". En ese sentido, ha subrayado que ETA "es pasado" y que las personas en las listas de EH Bildu cumplen la ley.

Chivite afirma que es ''estrictamente legal'' que haya condenados por ser de ETA en las listas de EH Bildu Chivite afirma que es ''estrictamente legal'' que haya condenados por ser de ETA en las listas de EH Bildu 0:53

Tras reconocer que "personalmente" no le gusta que haya determinadas personas en las listas, ha señalado que "es estrictamente legal". "Bildu hace sus listas y la Junta Electoral se las aprueba. Lo que pedíamos era que abandonaran las armas y formaran parte del sistema democrático", ha aseverado

Según la presidenta navarra, "el futuro de la sociedad vasca y navarra se tiene que construir con Bildu, guste o no". Chivite ha respondido así, en un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado la inclusión de 44 exmiembros de ETA en las listas de EH Bildu para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.