Urruzuno cree irresponsable meter en la gobernabilidad al PP, "algo que la ciudadanía no le ha otorgado"

Entrevista en Radio Euskadi

LUZIA ZUGADI LASA | EITB MEDIA

publicado: 08/06/2023 09:55 (UTC+2)

última actualización: 08/06/2023 11:04 (UTC+2)

El portavoz de EH Bildu, Unai Urruzuno, ha sido entrevistado este jueves en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, donde ha analizado la actual situación política y los posibles pactos tras las elecciones del 28 de mayo. Respecto a las alianzas y apoyos de los que se habla últimamente ha considerado una irresponsabilidad que se pretenda meter en la gobernabilidad de este país al PP, es decir, "otorgarle algo que la ciudadanía no le ha otorgado".

"Es lícito, pero el PNV debería explicar para qué lo hace". Según ha dicho, pretenden rescatar al PP de "la residualidad en la que se encuentra", con el único objetivo de "desbancar a EH Bildu".

En cuanto a la oferta que la candidata a diputada general de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, ha hecho al PNV, PSE-EE y Podemos, ha señalado que es hora de poner encima de la mesa contenidos. "Nadie está explicando qué quiere hacer, con quién y para quién. A nuestro entender las restantes fuerzas políticas deberían de hacer ese ejercicio, y captar el mensaje de la ciudadanía", ha destacado.

Urruzuno cree que la sociedad necesita acuerdos de país, y lo tiene claro: "Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que la derecha no gobierne". "Nosotros en su día apoyamos al PNV para desbancar al PP, pero ahora el PNV se apoya en el PP para desbancar a EH Bildu", ha indicado refriéndose al caso de la capital alavesa. Tampoco ha dejado de lado el escenario que se proyecta en Navarra y Pamplona. "El mensaje de la ciudadanía ha sido claro, le ha otorgado a Asiron el liderazgo, y no contemplamos otra hipótesis que no sea esa", ha remarcado. No obstante, ha admitido que María Chivite ha sido llamada a liderar el cambio del bloque progresista en Navarra, pero "si hacemos esa lectura para Nafarroa, también tenemos que hacerla para Iruñea".

Con todo ello, el portavoz de la coalición abertzale se ha mostrado seguro de que los mensajes han sido evidentes tanto en Pamplona, como en Vitoria-Gasteiz y Gipuzkoa, y sabe que les corresponde actuar en consecuencia. "Estamos afrontando todo desde la serenidad de haber hecho las cosas bien en la pasada legislatura y de haber sacado unos buenos resultados en las elecciones del pasado 28 de mayo", ha sentenciado.