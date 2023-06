Política -

Constitución de Ayuntamientos

Los ediles jeltzales de Labastida rompen con el partido

Los tres ediles jeltzales han dejado el partido por la "impotencia, por no decir asco", ante la orden recibida desde el EBB de no presentar candidatura. La dimisión del cabeza de lista, Edu Barinaga, ha dejado al grupo sin opción de presentar ninguna otra candidatura a la alcaldía.

Sesión constitutiva de Labastida, hoy. EITB Media. Sesión constitutiva de Labastida, hoy. EITB Media.

EITB Media

publicado: 17/06/2023 17:51 (UTC+2)

última actualización: 17/06/2023 18:38 (UTC+2)

Whatsapp Whatsapp Facebook Twitter Telegram Clipboard Email

X Link copiado

Euskaraz irakurri: Bastidako EAJko zinegotziek alderdia utzi dute, jasotako aginduak eragin dien "inpotentzia eta nazkagatik"

Las aguas siguen revueltas en la bancada jeltzale de Labastida, después de que sus tres concejales hayan dimitido, tan solo instantes después de haber tomado posesión del cargo como concejales. En la sesión constitutiva, la edil jeltzale Amaia Prieto ha lamentado la situación: "Puede que Labastida se haya convertido en moneda de cambio para municipios y diputaciones. La forma en la que el PNV ha orquestado las negociaciones desde el EBB y la complicidad del excandidato Eduardo Barinaga nos han dejado sin margen para presentar un candidato. Y eso ha llenado a esta candidatura de impotencia, por no decir asco. Nos desvinculamos totalmente del partido del que veníamos siendo representados hasta ahora. Agradecemos a EH Bildu el ofrecimiento gratuito de sus votos para tomar la alcaldía de Labastida sin condiciones" El Partido Popular fue el partido más votado en las elecciones del 28 de mayo (4 concejales). EH Bildu (2) tenía previsto votar por el candidato de EAJ (3), y si lo hubiera presentado, EAJ sería hoy ocuparía la alcaldía. Sin embargo, el grupo jeltzale de Labastida recibió la orden por parte del EBB de no presentar candidatura a alcaldía, lo que provocó la renuncia del cabeza de lista, Edu Barinaga, por disconformidad. Dicha renuncia, sin embargo, dejó al grupo municipal sin oportunidad de presentar ninguna otra candidatura. Así, el Popular Daniel García ha sido elegido hoy alcalde de la localidad alavesa.

Si te interesó esto, quizá te interesen estos otros temas