Xabier Ortuzar será el primer teniente alcalde de Bermeo y Nadia Nemeh la segunda, según Guzan

Constitución de ayuntamientos

publicado: 19/06/2023 14:55 (UTC+2)

última actualización: 19/06/2023 15:08 (UTC+2)

Xabier Ortuzar será el teniente alcalde del Ayuntamiento de Bermeo y Nadia Nemeh la segunda, según han indicado fuentes de la plataforma ciudadana independiente Guzan a Euskadi Irratia. El acuerdo firmado con EH Bildu recoge que Asier Larrauri debía ser alcalde y el independiente Xabier Ortuzar teniente alcalde.

La plataforma ha precisado que en las elecciones municipales no se vota la marca o el partido, sino el candidato, por lo que ha señalado que si Larrauri no va a ser alcalde, le corresponde a Ortuzar tomar la vara de mando y han señalado que no aceptarán otra alternativa. Por lo tanto, la pelota, ha dicho, está en el tejado de EH Bildu.

Así las cosas, fuentes de Guzan han asegurado a Euskadi Irratia que si la coalición soberanista no cumple el acuerdo entre ambas formaciones, el PNV ocupará la alcaldía.

La plataforma ciudadana independiente firmó un acuerdo con EH Bildu para nombrar alcalde a Asier Larrauri, quien dimitió ayer tras sufrir un accidente de tráfico y superar la tasa de alcohol permitida.

Larrauri no ha presentado, de momento, oficialmente su dimisión. Según la ley, debe hacerlo por escrito. Es de suponer que lo hará de un momento a otro, y una vez que se presente oficialmente la dimisión habrá un plazo de diez días para elegir al nuevo alcalde. Hay que recordar que el PNV ha obtenido 8 concejales, EH Bildu 5 y la plataforma ciudadana Guzan 4.