La Alcaldía de Bermeo, en el aire tras la dimisión de Asier Larrauri

Constitución de ayuntamientos

La coalición abertzale ha anunciado que Nadia Nemeh Shomaly, segunda de su lista, será la candidata del partido para la alcaldía. La plataforma Guzan, en cambio, considera que Xabier Ortuzar (Guzan) debe coger el bastón de mando. Las negociaciones están abiertas.

publicado: 20/06/2023 08:07 (UTC+2)

última actualización: 20/06/2023 09:33 (UTC+2)

La Alcaldía de Bermeo está en el aire, tras la dimisión de Asier Larrauri (EH Bildu) pocas horas después de tomar el bastón de mando. Larrauri fue nombrado alcalde con el apoyo de dos grupos: EH Bildu (5 concejales) y la plataforma independiente Guzan (4 concejales). Precisamente, esta plataforma considera que el alcalde de la localidad tiene que ser un miembro de su partido.

Por su parte, Asier Larrauri todavía no ha presentado formalmente su dimisión. La ley recoge que debe hacerlo por escrito y, cabe esperar que, tras anunciar su decisión de dejar el cargo, la presente de un momento a otro. Una vez se reciba su dimisión de forma oficial, se abre un plazo de 10 días para designar un nuevo alcalde.

El lunes por la noche, la coalición abertzale indicó que Nadia Nemeh Shomaly (EH Bildu) será su candidata a la alcaldía, pues es segunda de la lista de EH Bildu y la decisión ha sido ratificada en asamblea.

EH Bildu sostiene que defenderá "con firmeza" el acuerdo que firmaron las dos formaciones "para que una persona candidata de EH Bildu la que ostente la Alcaldía de Bermeo". La coalición, remarca la necesidad de poner en marcha "proyectos conjuntos para hacer frente al cambio que necesita este pueblo".

La plataforma independiente Guzan, en cambio, tiene una percepción diferente. Tal y como han afirmado varios miembros de esta formación a Euskadi Irratia, el acuerdo recoge que Asier Larrauri (EH Bildu) debía ser alcalde, y Xabier Ortuzar (Guzan) teniente de alcalde.

En este contexto, Guzan sostiene que en las elecciones no se vota por un partido o una marca, sino a un candidato o a una candidata en concreto. Por ello, subraya que en caso de que Larrauri no sea alcalde, Ortuzar debería ocupar el cargo y tomar el bastón de mando de la localidad. Así, aseguran que no aceptan otra opción que no sea esa.

Con todo ello, fuentes de la plataforma Guzan han explicado a Euskadi Irratia que, de no cumplirse el acuerdo suscrito entre las dos partes, el PNV podría obtener la Alcaldía de Bermeo.

Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, considera que la dimisión de Larrauri es algo que "le honra", y espera que, tras su renuncia, se logre un acuerdo "con sentido común" para consolidar la "mayoría alternativa" en esta localidad, donde la coalición abertzale arrebató la alcaldía al PNV con el apoyo de la plataforma Guzan.

El PNV fue el partido más votado en Bermeo el pasado 28 de mayo, y obtuvo 8 concejales. EH Bildu, consiguió 5 representantes, y la plataforma Guzan 4.