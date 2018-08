Política

'¡Que se jodan!'

Andrea Fabra dice que su expresión fue 'impropia' pero no dimitirá

Redacción

14/07/2012

La diputada del PP por Castellón ha matizado que su exclamación "¡que se jodan!" iba dirigida a un diputado socialista, por lo que no piensa dimitir.

La diputada del PP por Castellón Andrea Fabra ha afirmado hoy que su exclamación "¡que se jodan!" fue "poco afortunada e impropia" de ella, pero iba dirigida a un diputado socialista, por lo que no piensa dimitir.

Andrea Fabra ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas a su llegada al XIII Congreso Provincial del PP de

Castellón.

El PSOE ha pedido a Fabra que abandone su escaño por entender que durante el pleno del Congreso en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció los nuevos ajustes, ella gritó "¡que se jodan!" en el momento en que se anunciaba una disminución de la prestación para los desempleados.

La diputada castellonense ha dicho que ya hizo una "aclaración rotunda" de lo sucedido y ha explicado: "mi reproche fue poco afortunado e impropio de mí e iba dirigido a la bancada socialista y en concreto a un diputado y a los constantes insultos que estaba profiriendo".

Fabra ha aseverado que es "indignante" que el partido socialista haya "aprovechado un drama social que afecta a cinco millones y medio de parados por los que siento absoluto respeto, para orquestar una campaña falsa y de difamación contra mi persona".

Por ello, ante la pregunta de "¿si se le ha pasado por la cabeza dimitir?", la diputada ha dicho: "no, por unas acusaciones que han hecho falsas sobre unas palabras que he pronunciado, no".