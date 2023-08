Puigdemont pide "hechos comprobables antes de comprometer ningún voto" para la Mesa del Congreso

Política -

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El expresidente de la Generalitat y actual eurodiputado de Junts ha dicho que la posición de su partido no ha cambiado pese a las presiones. Por otra parte, BNG ha confirmado que votará a favor de la candidata del PSOE a presidir el Congreso. Además, respaldará que ERC y Junts tengan grupo propio.

AGENCIAS | EITB Media

publicado: 16/08/2023 11:51 (UTC+2)

última actualización: 16/08/2023 11:58 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Ekintza egiaztagarriak eskatu ditu Puigdemontek, Kongresuko Mahaia aukeratzeko bozketaren aurretik

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha pedido "hechos comprobables antes de comprometer ningún voto", tanto para la investidura como para la Mesa del Congreso.

"No podemos avanzar nacionalmente a base de promesas formuladas por quien siempre las incumple" ha dicho en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Ha señalado que la posición de Junts no ha cambiado pese a las presiones existentes: "No tenemos ninguna confianza en los partidos políticos españoles, toda precaución es poca y las promesas no nos calientan ni enfrían".

Puigdemont ha sostenido que esta desconfianza "basada en hechos reales" no desaparecerá por un acuerdo, y que un desacuerdo no hará que esta desconfianza sea más profunda.

El jueves a primera hora se celebrará una reunión ejecutiva de Junts que decidirá la dirección de los votos de los siete diputados del partido. El encuentro tendrá lugar a las 08:00 horas, dos horas antes de que se inicie la sesión del Parlamento en la que se elegirá la Mesa.

El diputado electo del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Néstor Rego, ha confirmado este miércoles que votará a favor de la candidata del PSOE a presidir el Congreso, la expresidenta de Baleares Francina Armengol. Dicho esto, ha respaldado que ERC y Junts tengan grupo parlamentario propio, porque eso "aligeraría" el Grupo Mixto.