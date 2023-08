Arnaldo Otegi ha afirmado que será candidato a lehendakari si así lo decide la militancia de EH Bildu

Política -

ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI

El coordinador general de EH Bildu ha asegurado que aspiran a ganar las elecciones al Parlamento Vasco en los tres territorios, pero que "lo importante no es tanto el candidato, sino qué se quiere hacer con el país".

publicado: 29/08/2023 09:42 (UTC+2)

última actualización: 29/08/2023 10:30 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Arnaldo Otegik esan du EH Bilduren lehendakarigaia izango dela militantziak hala erabakitzen badu

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que será candidato a lehendakari en las próximas elecciones al Parlamento Vasco si así lo decide la militancia. En todo caso, ha matizado que la última decisión será suya: "Aunque la gente quiera, creo que me he ganado el derecho a decidirlo yo y yo voy a decidir en funcion de si es bueno o no para esta parte del país, con mis criterios".

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Otegi ha asegurado que EH Bildu aspira a ganar las elecciones al Parlamento Vasco en los tres territorios, pero que no tienen "ni ansiedades ni especiales obsesiones ni especiales prisas". En su opinión, "lo importante no es tanto el candidato, sino qué se quiere hacer con el país".

En cuanto a la gobernabilidad del Estado español, Otegi no ha concretado si están en contacto con el PSOE para una posible investidura de Pedro Sánchez, y ha abogado por "poco ruido y mucho trabajo". A su juicio, la próxima legislatura en el Estado español debe ser el del debate territorial.

Preguntado por las prioridades de cara al nuevo curso político, ha fijado tres grandes ámbitos.

