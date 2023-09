Feijóo se estrena mañana como orador en el Congreso en su investidura, encaminada al fracaso

Política -

El líder del PP ha cosido 172 apoyos, al sumar al PP los 33 votos de Vox y los dos diputados de CC y UPN. Está a cuatro votos de la mayoría absoluta y en frente tiene más noes (179) que síes. Así las cosas, los populares han llamado a romper la disciplina de voto a los socialistas.

publicado: 25/09/2023 09:54 (UTC+2)

última actualización: 25/09/2023 10:29 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Feijoo Kongresuko hizlari gisa estreinatuko da bihar, porrotera bideratutako inbestiduran

Tras una demostración de fuerza en la calle, el popular Alberto Núñez Feijóo encara desde mañana, martes, el debate de investidura, un examen clave del que, sin embargo, y salvo enorme sorpresa, ya se sabe el resultado, pues llega sin el apoyo requerido para formar un Ejecutivo.

Se estrena como orador en el Congreso tras haber sacado este domingo a entre 40 000 y 60 000 personas a la calle en contra de la amnistía y transcurridos dos meses desde el revés en las urnas, que arrojaron una victoria insuficiente para alcanzar La Moncloa, por la necesidad de dos aliados, Vox y PNV, que eran y son incompatibles entre sí.

Propuesto como candidato por el rey Felipe VI, el líder del PP ha cosido 172 apoyos, al sumar al PP los 33 votos de Vox y los dos diputados de Coalición Canaria (CC) y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Está a cuatro votos de la mayoría absoluta, situada en los 176, y en frente tiene más noes (179) que síes.

La disciplina de voto socialista, clave

Así las cosas, y pese a los insistentes intentos de atraer al PNV, el único giro de guion depende de la bancada del PSOE. Los populares han llamado explícitamente a romper la disciplina de voto a los socialistas contrarios a que Pedro Sánchez pacte una amnistía con el independentismo catalán.

Ese hipotético escenario, que ha acarreado para el PP acusaciones de transfuguismo y corrupción, es sin embargo muy complejo y no llama al optimismo en el seno del PP, pues en la Cámara Baja no se votará el miércoles ni el viernes amnistía sí o no, sino la elección de Feijóo como presidente.

En todo caso, y al margen del resultado aritmético, Feijóo se la juega en el Congreso, tras semanas de ruido interno en el PP, por un resultado electoral inesperado y cuando por delante le espera un futuro incierto como líder de la oposición o candidato en una repetición electoral.

El reto de convencer a los suyos, el PP, que encumbró a Feijóo y le dotó de un aura de figura indiscutible, lleva dos meses de introspección analizando qué falló el 23 de julio.

Entre las conclusiones más compartidas se alude al lastre que supusieron los pactos con Vox, sobre todo entre las mujeres, el voto de los pensionistas, temerosos a recortes, o el exceso de confianza demoscópica.

Algunos reprochan también la gestión mediática de la amistad de Feijóo con el narco Marcial Dorado, que el PSOE devolvió al debate público.

A sus espaldas, Feijóo lleva cuatro mayorías absolutas en Galicia y lo que él mismo ha definido como una "mayoría parcial" en las generales. Sin embargo, ni ese argumento, ni la defensa sobre que gobierne el más votado, y tampoco la oferta de gobernar solo dos años para acometer pactos de estado, servirán para cuadrar los números.

Defensa de la integridad territorial

Feijóo acude a la Cámara Baja para exponer con detalle su programa de Gobierno, basado en el documento que ha entregado a políticos y agentes sociales para alcanzar un gran acuerdo por la igualdad y el bienestar. Un texto que incluye seis pactos de Estado y sobre todo un acuerdo para "Defender la integridad territorial de la nación española consagrada en la Constitución".

El pleno del Congreso comienza a las 12:00 horas con la intervención de Feijóo para defender su programa de Gobierno y para solicitar la confianza de la Cámara. El candidato no tiene límite de tiempo y puede intervenir tanto como desee. Además, a lo largo de los días del debate de investidura también puede pedir la palabra cuando quiera.

Salvo sorpresa, no obtendrá la mayoría absoluta en la primera votación del miércoles (la sesión comenzará a las 09:00 horas) por lo que se realizará una nueva pasadas 48 horas, el viernes. En esta votación, el candidato será investido presidente si obtiene mayoría simple, más votos a favor que en contra, lo que parece que tampoco ocurrirá.