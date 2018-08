Política

Nueva normativa

Ex altos cargos del Gobierno eligen entre indemnización o sueldo

Redacción

01/08/2012

En las próximas horas se conocerá cuántos ex ministros y ex altos cargos mantienen la indemnización, aunque el PSOE ya ha anunciado que la mayor parte, incluido Zapatero, han renunciado.

Este miércoles entra en vigor la norma por la que los ex altos cargos tienen que elegir entre la indemnización por cesantía y otra fuente de ingresos.



El pasado 13 de julio, el Consejo de Ministros aprobó un decreto que eliminaba "para siempre" la posibilidad de que los altos cargos compatibilizaran durante un máximo de dos años el cobro de esta indemnización con cualquier otra percepción pública o privada, y estableció por ley que los afectados eligieran entre una y otra.

La norma, que entra en vigor hoy, afecta a cerca de un centenar de ex altos cargos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha remitido una carta a los posibles afectados con un cuestionario en el que se les emplaza a decantarse por una u otra opción antes de hoy, que es cuando entra en vigor la medida. Así, en las próximas horas sabremos cuántos ex ministros y ex altos cargos mantienen la indemnización.



La mayor parte de los ex altos cargos del Gobierno socialista que cobran algún sueldo, incluido el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, han renunciado a la indemnización por cesantía a la que hasta ahora tenían derecho, según han confirmado fuentes de la dirección del PSOE.

El propio Zapatero fue uno de los primeros en responder a la cuestión, y se quedará con el sueldo que percibe como miembro del Consejo de Estado, al igual que su ex vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, es el único que ya renunció en su día a la indemnización, cuando abandonó el Gobierno hace algo más de un año.



Sin embargo, González Sinde ha avanzado que no renunciará a la indemnización.