Política

En Itsasondo (Gipuzkoa)

Condenan a 34 años a Mikel Otegi por el asesinato de dos ertzainas

Redacción

01/08/2012

Otegi fue declarado no culpable por un jurado popular en 1997 por el asesinato de los ertzainas José Luis González e Ignacio Jesús Mendiluce.

La Audiencia Nacional ha condenado a 34 años de prisión al miembro de ETA Mikel Otegi por el asesinato de dos ertzainas en Itsasondo (Guipúzcoa) en 1995, hechos por los que la Fiscalía pedía 70 años de cárcel para él, y le ha absuelto de pertenencia al estimar que no estaba integrado en ETA en esa fecha.

Así lo ha ordenado la sección primera de la Sala de lo Penal de este tribunal en una sentencia en la que considera a Otegi culpable de dos delitos de asesinato en concurso con uno de atentado, por los que deberá indemnizar a las familias de los fallecidos con 800.000 euros, y le absuelve de pertenencia.

Otegi fue declarado no culpable por un jurado popular en 1997 por el asesinato de los ertzainas José Luis González e Ignacio Jesús Mendiluce, aunque el Tribunal Constitucional ordenó repetir el juicio después de que en Francia fuera condenado a 7 años de cárcel por asociación de malhechores.







Asesinato en Itsasondo



Según los hechos probados, el 10 de diciembre de 1995 Otegi conducía a velocidad excesiva en dirección a su caserío de Itsasondo, tras pasar la noche en un concierto de rock y haber ingerido bebidas alcohólicas, un comportamiento que llamó la atención de una patrulla de la Ertzaintza, compuesta por José Luis González e Ignacio Jesús Mendiluce.



La patrulla le siguió hasta el caserío Oteizabal, donde residía con su madre y hermanos, y una vez allí se bajaron del coche para entrevistarse con él, entre las 10.30 y 10.50 horas.



Tras darse cuenta de su presencia, añade la sentencia, Otegi, que era un "experimentado cazador", cogió una escopeta y, "situándose próximo a los dos ertzainas, de modo que no tuviesen ninguna posibilidad de reacción y defensa", disparó contra los agentes, que murieron casi de forma instantánea.



"Acto seguido, a las 10.50 horas, Otegi se dirigió al radio transmisor del coche patrulla y dijo: "Batasun, batasun, para 1035. Un casero ha matado a dos cipayos por la política que seguís". En su traslado a la comisaría, el acusado también manifestó: "yo les he matado gratis y no como vosotros. Se lo tienen bien merecido por cipayos".







Condenan a 22 años a un miembro de ETA por atacar a dos ertzainas en Portugalete

La Audiencia Nacional ha condenado a 22 años y medio de cárcel al miembro de ETA Asier Rodríguez por el ataque con cócteles molotov a una patrulla de la Ertzaintza en Portugalete (Bizkaia) el 5 de agosto de 2001, hechos por los que la Fiscalía reclamaba 35 años de cárcel para él.



Así lo ha ordenado la sección segunda de la sala de lo penal de este tribunal en una sentencia en la que obliga además al miembro de ETA a indemnizar con 100.000 euros al agente Manuel Rodríguez y con 200.000 a César Garbancho por las quemaduras sufridas en este ataque, y le prohíbe aproximarse a sus víctimas durante cinco años desde su puesta en libertad.



La Audiencia considera probado que Rodríguez, junto con un grupo de individuos ya condenados por estos hechos, -entre ellos el exjefe del "comando Bizkaia" Arkaitz Goikoetxea, y siguiendo un "plan perfectamente preestablecido", lanzaron en la madrugada del 5 de agosto de 2001 varios artefactos incendiarios contra una sucursal bancaria situada en la plaza del Cristo de Portugalete.

Con ello consiguieron atraer a una patrulla de la Ertzaintza, cuyo coche rodearon y le comenzaron a lanzar "numerosos objetos contundentes" y llegaron incluso a introducir algunos de los cócteles molotov en el interior del coche, lo que produjo su posterior incendio.