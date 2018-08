Uxue Barkos, sin pañuelo

Política

01/08/2012

"Le prometí a mi hijo que no iría calva por la calle, pero hora tengo una calva paseable, ¿verdad?", explica en una entrevista concedida al diario El País.

Uxue Barkos aparece por primera vez públicamente sin un pañuelo que le cubra la cabeza. Un gesto que simboliza su valentía y sus ganas de luchar contra el cáncer de mama que padece.

En una entrevista concedida al diario El País, la diputada de Geroa Bai explica que hasta ahora no se había quitado el pañuelo por respeto a su hijo.

“No podía más con estos calores. Y la verdad es que tengo una calva paseable, ¿verdad? Le prometí a mi hijo, que tiene nueve años, que no iría calva. Él me veía calva en casa y vio cómo me rapé, pero me soltó un día: ‘Amatxo, por la calle… no’”.

Sin embargo, hace varios días le preguntó: “¿Qué te parece si amatxo ya sale así?”, y me dijo que bien, que vale”, añade en la entrevista.