Vacaciones de agosto

¿Dónde van los políticos de vacaciones?

Redacción

02/08/2012

El lehendakari Patxi López, por ejemplo, tomará muy pocos días de descanso estival, cerca de Euskadi para estar localizable si surgen imprevistos provocados por la crisis económica.

Llega agosto, tiempo de vacaciones para la mayoría de la población, y también los políticos se apuntan a tomarse unos días de relax para poder desconectar, o intentarlo, de la actualidad.



¿Pero alguien sabe a donde van?



Planes muy distintos a los que hacía en 1991 el entonces lehendakari José Antonio Ardanza, quien se recorrió en estas fechas varias ciudades de Centroeuropa aprovechando su anonimato.



Aguirre, a Asturias



El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto celebrar al menos dos Consejos de gobierno y se cogerá apenas dos semanas de vacaciones en lugares que frecuentaba antes de asumir el cargo: entre las Rías Baixas y Ourense, donde reside su familia.



El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, disfrutará de dos semanas en la localidad castellonense de Benicassim, con su familia y practicando la natación, su deporte favorito.



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, viajará a Asturias para estar con su familia, hacer deporte y leer, si la actualidad no la reclama.



Barcina, junto a su hijo



José Antonio Griñán, presidente de Andalucía, intentará relajarse unos días con su familia en Galicia, aunque estará muy pendiente de la situación económica y de las desavenencias entre la Junta y el Gobierno central.



Paulino Rivero no sabe aún si podrá tomarse unos días libres y en todo caso no saldrá de Canarias. Atrás queda aquel verano de 2008 cuando se fue más de dos semanas al extranjero.



La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, pasará los primeros días del mes en la playa junto a su hijo y se relajará leyendo y paseando por las orillas del mar.



También repite costumbres el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que lleva años haciendo algún tramo del Camino de Santiago durante sus vacaciones, aunque en 2002 se marchó varios días al extranjero.



Algunos no han informado



Pedro Sanz, presidente de La Rioja, no saldrá de vacaciones, al considerar que la situación actual demanda que esté en su puesto y solo cuando la agenda lo permita tendrá una actividad más relajada.



El de Asturias, Javier Fernández, aún no ha decidido si se tomará unos días, puesto que solo hace dos meses que ocupa el cargo y aún no tiene cerrada toda la estructura de su Ejecutivo.



Los presidentes de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal; Baleares, José Ramón Bauzá, y el de Extremadura, José Antonio Monago, no han informado sobre sus vacaciones.