Javier de Andrés afirma que "no es fácil de digerir" que "unos políticos amnistíen a otros políticos"

ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI

En opinión del presidente del PP vasco, Pedro Sánchez debería tomar en cuenta las movilizaciones sociales contra la amnistía.

O. A. | EITB Media

publicado: 13/11/2023 09:14 (UTC+1)

última actualización: 13/11/2023 10:34 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Javier de Andres: "Ez da erraza onartzea politikari batzuek beste batzuei amnistia ematea"

Tras las movilizaciones del fin de semana contra la amnistía en el Estado español, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que "no es fácil de digerir" que "unos políticos amnistíen a otros". Asimismo, ha criticado a Pedro Sánchez por no atender las movilizaciones sociales, a su juicio de las más importantes de los últimos años, y por "deslegitimar a la derecha, decir que son fascistas o no aceptan el resultado de las urnas". En su opinión, las manifestaciones de ayer fueron "expresiones democráticas", y ha rechazado que PSOE y PNV traten de "demonizarlo".

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, De Andrés ha adelantado que el PP va intentar aplicar a todos los recursos democráticos contra la amnistía tanto en el Senado, como en el Congreso de los Diputados, en la Administración de Justicia en España y en Europa. "Recurriremos al Tribunal Constitucional seguramente", ha añadido.

Por otra parte, De Andrés ha explicado que cuando dijo que las manifestaciones ante las sedes del PSOE eran "muy sanas" todavía no había habido "ningún vandalismo". "Saben que soy más de cantar en el monte Gorbea, que de cantar el 'Cara al Sol", ha destacado. En este sentido, ha dicho que quienes lanzan piedras e insultan "están haciendo el favor a Sánchez".

También ha criticado al lehendakari Urkullu por pedir la desconvocatoria de las protestas, algo que el dirigente popular ha calificado de "insólito" cuando no había habido "ninguna expresión de violencia en la calle en Euskadi".

La semana que recién arranca será el de la investidura de Pedro Sánchez. Preguntado por si prevé una legislatura corta o larga, De Andrés ha respondido que si fuera por el PNV duraría al menos cuatro años porque "le garantiza la estabilidad política". "A los vascos no nos viene bien un gobierno de izquierdas en España", ha sentenciado.