Entrevista en Euskadi Irratia

Esteban considera "un avance" que el PSOE acepte que la mayoría vasca quiera un "reconocimiento nacional"

Preguntado por qué es lo que les ha llevado a confiar de nuevo en Sánchez, tras no haber cumplido el pacto de la pasada legislatura, ha respondido que la confianza se gana "paso a paso". "Porque no se hayan cumplido algunas transferencias no tenemos que pasar de todo", ha señalado.

Aitor Esteban en Euskadi Irratia. Foto: EITB Media Aitor Esteban en Euskadi Irratia. Foto: EITB Media

LUZIA ZUGADI LASA | EITB MEDIA

publicado: 13/11/2023 09:52 (UTC+1)

última actualización: 13/11/2023 10:23 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Estebanen iritziz, "aurrerapausoa" da PSOEk onartzea herri honen gehiengoak "nazio aitortza" nahi duela

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha visitado este lunes los estudios del programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, donde ha opinado sobre el pacto alcanzado con el PSOE, de cara a la nueva legislatura del presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez. El acuerdo garantiza las transferencias pendientes y "negociar el reconocimiento nacional de Euskadi". Preguntado por qué es lo que les ha llevado a confiar de nuevo en Sánchez, tras no haber cumplido el pacto de la pasada legislatura, ha respondido que la confianza se gana "paso a paso". "Porque no se hayan cumplido algunas transferencias no tenemos que pasar de todo. Los acuerdos nunca se cumplen por completo, esa es mi experiencia, así es la vida y así es la política. Yo tengo que creerme que cuando alguien firma un pacto es para cumplirlo. También sé que para ello tendré que insistir y pelear, pero ese es mi trabajo, y eso es lo que haré", ha adelantado. Sobre la nueva legislatura de Sánchez, Esteban ha pronosticado un camino complicado. "Supongo que el primer presupuesto saldrá adelante y eso, por lo menos, nos da estabilidad para dos años. Lo que pasará de ahí en adelante, no podemos saber. Está claro que somos muchos partidos, por lo que necesitaremos grandes consensos a la hora de aprobar las propuestas de ley", ha matizado. En un futuro, no descarta estrategias comunes con Junts. Tampoco pone en duda que se puedan intensificar las discrepancias entre PNV y EH Bildu, aunque "también podemos estar de acuerdo en muchas cosas". "Ya es hora de dejar Madrid a un lado y centrarnos en lo nuestro. Estamos más pendientes de Madrid que de lo que pasa aquí", ha concluido.

