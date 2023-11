Esteban da por hecho la aprobación de los PGE y pide que incluyan acuerdos pactados con el PNV

Política -

Entrevista en Radio Euskadi

El diputado del PNV critica que el PP vasco "no pierda baza" para atacar a los jeltzales, y censura la actitud de Feijóo. Según Esteban, es "preocupante" que PP "no condene rotundamente" las agresiones a los diputados socialistas y "la llamada a un golpe de estado" de Abascal.

Eider Garaikoetxea O. | EITB Media

publicado: 17/11/2023 09:19 (UTC+1)

última actualización: 17/11/2023 10:36 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Aurrekontuak onartuko direlakoan dago Esteban, eta kontuok EAJrekin egindako akordio batzuk jasotzea eskatu du

Con Pedro Sánchez investido presidente español, el portavoz del PNV en el Congreso de los diputados, Aitor Esteban, ha dado por seguro que la Cámara Baja aprobará los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que deberían, en su opinión, incluir "ya" algunos de los puntos pactados en el acuerdo entre PNV y PSOE, como las tasas de reposición en las OPEs o los topes de deuda. "Las cosas cuanto antes, mejor", ha insistido.

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Esteban ha vaticinado "una legislatura muy complicada, con muchos partidos y confrontación electoral", y que, además, contará con "una tensión extra en el ámbito catalán". "No pondría la mano en el fuego por los cuatro años", ha admitido. Sin embargo, ha señalado que una moción de censura es "prácticamente imposible, con la cuadrícula de Vox".

Cuestionado por las continuas críticas del PP vasco hacia los jeltzales, Esteban cree que "van a ser continuas" hasta las elecciones vascas. "De Andrés no pierde baza, no hay frase que dé que no esté el PNV por ahí, pero Feijóo también", ha afirmado. El portavoz del PNV en el Congreso dice no entender "los resquemores" de los populares cuando el PNV ha sido "muy claro". "En un acuerdo en el que esté Vox, el PNV no va a entrar, porque ya lo estamos viendo en Ferraz, son los orgullosos herederos del fascismo", ha subrayado.

En la misma línea, considera "preocupante" que el PP de Feijóo "no condene rotundamente" las agresiones a diputados socialistas o la "llamada a golpe de estado" que el portavoz de Vox, Santiago Abascal, hizo en su intervención ante el Congreso. Según Esteban, a Vox "el sistema democrático no les importa nada y llaman a un golpe de estado, y esto debería ser preocupante para todos los demócratas, también para el PP".

Por último, Esteban no ha querido revelar qué "ofrecimientos" les hizo el PP a cambio de su apoyo para la investidura de Feijóo, y ha tildado de "meras especulaciones" asegurar que se les propuso el Ministerio de Industria —así lo sostienen varios medios—. "Son especulaciones, con poca imaginación", ha calificado, y ha dicho querer "pasar página" del asunto.