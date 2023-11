Otegi: "No me presentaré como candidato a lehendakari porque estamos ante un nuevo ciclo político"

Política -

El coordinador general de EH Bildu se postulará para liderar de nuevo la formación. Sin embargo, ha argumentado que resulta necesario dejar el relevo a una "nueva generación" que encarna los "valores emergentes de la sociedad vasca".

publicado: 27/11/2023 12:10 (UTC+1)

última actualización: 27/11/2023 13:22 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Otegi: "Ez naiz EH Bilduren lehendakarigai izango ziklo politiko baten aldaketa bizitzen ari garelako"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha anunciado este lunes que no será el candidato a lehendakari de la formación abertzale en las próximas elecciones autonómicas, aunque se postulará para liderar de nuevo la formación. "Mi sitio no está en el Parlamento", ha afirmado.

"En toda mi trayectoria política he mostrado que los intereses de este pueblo están por encima de los intereses de cada persona. Lo he hecho así hasta ahora y lo seguiré haciendo. No me presentaré a lehendakari. Esa es la decisión que he tomado y he compartido con la Mesa Política", ha subrayado.

Además, ha añadido, "somos primera fuerza municipal en Hego Euskal Herria, es decir, estamos ante un nuevo ciclo político". "Las movilizaciones de las últimas semanas dejan claro los valores que defiende este pueblo, lo que quiere decir que en esta hegemonía cultural se están dando cambios, algo que probablemente se refleje en las urnas".

Otegi ha comparecido tras reunirse la Mesa Política de la coalición soberanista en la sede de EH Bildu en San Sebastián, en la que se ha abordado el tema de la candidatura para los próximos comicios.

El líder de EH Bildu ha planteado en el encuentro de la dirección de su formación una reflexión sobre la situación política y las próximas elecciones al Parlamento Vasco, y ha asegurado que no concurrirá como aspirante a lehendakari, una decisión que había tomado "hace más de un año" y que ha aceptado la Mesa Política. "Mi sitio no está en el Parlamento de los tres Álava, Bizkaia y Gipuzkoa", ha asegurado.

La decisión de no presentarse se hace pública apenas dos días después de que el PNV anunciara a su candidato a lehendakari, Imanol Pradales, en una apuesta de renovación que también llevará a cabo EH Bildu.