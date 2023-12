Iñigo Urkullu agradece a la ciudadanía "haber sido compañeros de viaje durante todos estos años"

Política -

Mensaje de Fin de Año

Si bien admite que "no siempre" ha acertado, "Euskadi ha crecido. Hemos consolidado el empleo y nuestro autogobierno, así como la igualdad y el bienestar. También hemos reforzado el nombre de Euskadi a nivel internacional. En pocas palabras, hemos conseguido una sociedad más justa", ha señalado.

"Nunca imaginé tener esta oportunidad que he tenido. Soy afortunado y, eso, ha sido gracias a vuestra confianza", ha agradecido el lehendakari, Iñigo Urkullu en su último mensaje de Fin de Año. "Gracias a la sociedad vasca por acompañarnos todos estos años", ha insistido.

Urkullu ha lanzado su último mensaje de Fin de Año como lehendakari. En este sentido, el mandatario se ha despedido diciendo que "siendo padre, juré el cargo de lehendakari; voy a dar el bastón al próximo lehendakari como abuelo".

"Siempre he intentado dar a nuestro país todo lo que tengo. Con sinceridad. Defendiendo los intereses de nuestra sociedad. Aquí y allá", ha destacado. No obstante, ha admitido que "en este recorrido, entre todos, hemos hecho muchas cosas bien, pero al mismo tiempo no he acertado, no hemos acertado siempre".

"La última década que hemos vivido no ha sido fácil"

"La última década que hemos vivido no ha sido fácil", ha reconocido el mandatario, que ha recordado los problemas de los últimos años: la crisis económica y financiera generada en el mundo entero a partir de 2008, la crisis de los refugiados, la de las energías y los combustibles, la pandemia de covid-19, el Brexit, la guerra de Ucrania, la inflación y la subida de los tipos de interés, el conflicto de Gaza...

El dirigente ha destacado que ante estos retos "la sociedad vasca no se ha rendido", "Euskadi ha sabido afrontarlos". Urkullu cree que "poco a poco" se ha conseguido superar las crisis. Así, ha enumerado los logros de la última década. "Euskadi ha crecido. Hemos consolidado el empleo y nuestro autogobierno, así como la igualdad y el bienestar. También hemos reforzado el nombre de Euskadi a nivel internacional. En pocas palabras, hemos conseguido una sociedad más justa", ha señalado. "Creo, sinceramente, que entre todos hemos conseguido mejorar y fortalecer nuestro país", ha añadido.

"Buscando constantemente el bienestar de todos, sin hipotecar nunca el futuro"

Además, Urkullu ha recordado que "los recursos son limitados y hay que gestionarlos lo mejor posible, estableciendo prioridades, tomando decisiones difíciles, buscando constantemente el bienestar de todos, sin hipotecar nunca el futuro". Ha señalado que desde el primer día se ha intentado "hacer eso" sin plantear "una respuesta simple ante problemas difíciles".

Por otro lado, el lehendakari ha destacado que la sociedad vasca ha conseguido vivir en paz y convivencia. "Hemos conseguido que ETA desaparezca definitivamente", ha proclamado el mandatario. Urkullu ha asegurado que "las heridas, sin embargo, no se han cerrado. Tenemos mucho que aprender todavía. No podemos aumentar el sufrimiento de las víctimas. Tengámoslas siempre presentes".

El lehendakari ha mostrado su "preocupación" por la "falta de capacidad" de la Unión Europea ante los conflictos armados internacionales, así como por las políticas "duras e injustas" que está adoptando frente a la migración.

Por último, ha afirmado que la política es "el arte de llegar a acuerdos, no el camino para separar a las personas". Por eso, ha reivindicado una vez más una política "honesta".