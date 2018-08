Política

Audiencia Nacional

La AN cumplirá lo que fije Estrasburgo sobre la 'doctrina Parot'

Redacción

14/08/2012

Eso ha respondido al preguntárselo la Fiscalía británica de cara a la nueva vista de extradición sobre el miembro de ETA Antton Troitiño detenido en Londres.

La Audiencia Nacional se ha comprometido ante las autoridades británicas a cumplir "escrupulosamente" con lo que establezca el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando se pronuncie de manera firme sobre la doctrina Parot pero ha reiterado que hasta ese momento se le debe aplicar a Antonio Troitiño.

Así ha respondido este tribunal al cuestionario que le ha enviado la Fiscalía británica de cara a la nueva vista de extradición que se celebrará el 21 de septiembre en Londres, donde Troitiño fue detenido el pasado 29 de junio junto al presunto miembro de ETA Ignacio Lerín Sánchez, han informado fuentes jurídicas.

En dicho cuestionario, de once preguntas, el Ministerio Público del Reino Unido se interesa por si el caso de Troitiño es similar al de Inés del Río, cuya excarcelación pidió el Tribunal Europeo en una sentencia en la que estimaba que se le había aplicado la doctrina Parot de forma "irregular".

Sobre este punto, la Audiencia Nacional vuelve a remitirse a lo que ya explicó la Fiscalía británica el pasado 19 de julio -un día antes de que se celebrara la primera vista de extradición de Troitiño - cuando ésta le sugirió que retirara la orden de detención que pesa sobre él en el caso de que no se recurriera la resolución europea o de que decretara su libertad mientras alcanzaba firmeza.

De esta forma, la Audiencia insiste en que no cabe retirar dicha orden, pues tiene su base en la doctrina Parot, y que la sentencia del TEDH "no tiene una característica relevante" pues no es firme.

No obstante, la Fiscalía del Reino Unido también inquiere qué sucedería si no prosperara el recurso contra el dictamen de Estrasburgo, que el Gobierno ya anunció que iba a interponer, ante la Gran Sala del TEDH, a lo que la Audiencia Nacional ha respondido que cumplirá "escrupulosamente" con lo que establezca.