La alcaldesa del Valle de Egüés asegura que los actos en euskera "discriminan" a los castellanohablantes

Política -

NAVARRA

Xuriñe Peñas ha afirmado que los vascoparlantes sí entienden castellano y que por ello el Ayuntamiento ha organizado la mayoría de las actividades de Navidad en castellano.

EITB Media

publicado: 05/01/2024 09:10 (UTC+1)

última actualización: 05/01/2024 10:14 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Euskarazko ekitaldiak erdaldunentzat "diskriminatzaileak" direla uste du Eguesibarreko alkateak

El euskera sigue siendo motivo de debate, en este caso por unas declaraciones de la alcaldesa del Valle de Egüés que se han difundido en las últimas horas en las redes sociales. Xuriñe Peñas (UPN) ha asegurado que programar actividades en euskera es "discriminatorio" pues los castellanohablantes no lo entienden y que, por contra, los vascoparlantes sí entienden castellano.

EH Bildu presentó una moción en el último pleno del Ayuntamiento del Valle de Egüés pidiendo explicaciones por la escasa oferta cultural en euskera en Navidad.

La alcaldesa respondió a EH Bildu que organizar actos en euskera "discrimina" a las personas que no lo saben. En su opinión, aquellos que no conocen el euskera no pueden acudir a las actividades organizadas en esa lengua porque no entienden, mientras que los vascoparlantes si puede ir a los de castellano porque sí lo entienden. "Esto es así, es una realidad, ¿quién discrimina?", ha añadido. Al inicio de su intervención la alcaldesa del Valle de Egüés subrayó que habla euskera.

El concejal de EH Bildu, Asier Mesanza, por su parte denunció la "desigualdad" entre las actividades ofertadas en euskera y castellano por el Ayuntamiento del Valle de Egüés para estas Navidades. En su discurso señaló que tan solo había dos actividades "íntegramente" en euskera, "unas pocas" en bilingüe, y el resto, "un 70 % aproximadamente" en castellano. Además, denunció que el precio más alto de las ofertadas en castellano costaba 5 euros mientras que uno de los dos actos en euskera costaba el doble, 10 euros.