Bolaños insta a los grupos a dejar atrás "intereses partidistas" y apoyar los decretos anticrisis

Política -

convalidación

Tanto Junts como Podemos se mantienen en el 'no' aunque ambos esperan que los socialistas "rectifiquen".

Agencias | EITB MEDIA

publicado: 10/01/2024 10:47 (UTC+1)

última actualización: 10/01/2024 11:39 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: "Interes alderdikoiak bazter utzita", Gobernuaren dekretuen alde bozkatzeko eskatu die Bolañosek taldeei

El ministro español de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reclamado este miércoles a los grupos parlamentarios que apoyen la convalidación de los decretos leyes anticrisis aprobados por el ejecutivo, votando con la mente puesta en "las personas" y no en "intereses partidistas", al tiempo que ha recordado que rechazar los mismos supondrá perder los 10 000 millones de euros procedentes del cuarto tramo de los fondos europeos.

"Cuando llegue el momento de votar, les pido que piensen en ellas, que piensen en las personas, que piensen en las personas que estamos representando, y no en intereses partidistas que hoy nada tienen que ver con los intereses de la ciudadanía", ha dicho Bolaños, que ha sido el encargado de presentar el decreto ley por el que se aprueban medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

En esta línea, el ministro ha recordado a los grupos que "están aquí para hacer el bien a quienes les votaron y no para perjudicarles con politiquerías que nadie entiende", exhortándoles a hacer "política útil, política que mejora la vida de los ciudadanos y de las familias".

"Si ustedes fallan hoy, mañana sube la factura de la luz, su pensión baja (...), dejan de poder acceder gratuitamente al transporte público y tienen que gastar más en el supermercado para llenar el frigorífico", ha ilustrado, pidiendo al Congreso de los Diputados no volver a los "recortes sociales".

El Congreso ha iniciado a las 09:00 horas el debate, que se espera largo y tenso, tras las anunciadas negativas de Junts y Podemos para apoyar la convalidación de los decretos.

Junts y Podemos siguen en el 'no'

Precisamente, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha afirmado que su partido mantiene el 'no' a los decretos, si bien ve "tiempo para rectificar".

"Si presentan un real decreto que respeta las competencias de Cataluña, votaremos a favor. Y si nos dan los recursos, no los que queremos nosotros, los que atañen a Cataluña, votaremos a favor", ha señalado la líder convergente en una entrevista de este miércoles en Rac1.

En la misma línea, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha reprochado al PSOE su actitud de "lentejas, o lo comes o lo dejas" por no negociar con su partido. En ese sentido, ha criticado a los socialistas por pretender recabar el apoyo del PP antes que el apoyo de Podemos, algo que considera "sorprendente", y ha recalcado que hasta el momento no ha habido ningún tipo de contacto por parte de los socialistas con su partido.