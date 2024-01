Esteban cree que una vez aprobados los Presupuestos, los proyectos de ley deberían de ser "puntuales"

Política -

Entrevista en Euskadi Irratia

Según ha explicado en Euskadi Irratia, podría pasar que las cuentas no salieran adelante, pero sería "una muy mala señal". "En ese caso, se podría dar por finalzada la legislatura de Sánchez", ha dicho.

LUZIA ZUGADI LASA | EITB MEDIA

publicado: 15/01/2024 10:01 (UTC+1)

última actualización: 15/01/2024 10:01 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Estebanen iritziz, behin Aurrekontuak onartuta, lege proiektuak "puntualak" izan beharko lirateke

El diputado del PNV Aitor Esteban ha sido entrevistado este lunes en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, donde ha hecho balance de los primeros dos meses de legislatura del Gobierno español, y ha admitido que podría pasar que los Presupuestos del Estado no salgan adelante, aunque sabe que sería "una muy mala señal". "En ese caso, se podría dar por finalizada la legislatura de Sánchez", ha dicho.

Por ello, ha considerado que es cada partido político quién debe de saber hasta dónde "tensar la cuerda".

Sobre el mandato de Sánchez, ha señalado que en esta legislatura no se puede repetir lo que sucedió en la anterior, es decir, que tendrá que andar con más cuidado a la hora de presentar proyectos de ley. "Una vez aprobados los Presupuestos, los proyectos de ley deberían de ser puntuales", ha subrayado.

En ese sentido, también le ha pedido más tiempo para debatir las propuestas y ha mostrado la esperanza de que los partidos cambien de postura. "Quienes han apoyado la investidura se supone que tienen ahora que dar impulso al Gobierno", ha detallado.

Preguntado por la prevalencia de los convenios autonómicos, Esteban ha asegurado que España deberá de cumplir lo establecido en Europa, y que de no ser así perderá el apoyo del PNV. "A la CEOE no le ha gustado la medida, pero en el Parlamento no tienen representación y nosotros sí", ha concluido.