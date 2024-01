Otxandiano apuesta por superar la "gobernanza excluyente" del Gobierno Vasco, con Pamplona como referente

Política -

Entrevista en Euskadi Irratia

El candidato a lehendakari de EH Bildu ha asegurado que las elecciones vascas serán en primavera, e incluso ha avanzado una fecha: el 21 de abril. Sobre posibles pactos, ha citado la "igualdad y el soberanismo" como ejes y ha emplazado a PNV, PSE-EE y a la izquierda confederal a cerrar acuerdos.

Eider Garaikoetxea O. | EITB Media

publicado: 17/01/2024 09:47 (UTC+1)

última actualización: 17/01/2024 10:44 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Jaurlaritzaren "gobernantza baztertzailea" iraultzea proposatu du Otxandianok, Iruñea eredu jarrita

El candidato a lehendakari por EH Bildu, Pello Otxandiano, ha abogado por superar la "gobernanza excluyente" que, en su opinión, practican el PNV y el PSE-EE en el ejecutivo vasco y avanzar hacia un modelo "incluyente", tomando como referencia lo ocurrido en el Ayuntamiento de Pamplona o en el Gobierno de Navarra. "Pamplona ha demostrado que otra política, otro modelo de gobernanza es posible. Podríamos decir que los tres territorios son ya la excepción", ha explicado en una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia.

Cuestionado, precisamente, sobre cuándo serán los comicios, Otxandiano ha dado por hecho que serán en primavera, concretamente en abril. "Todo apunta a que serán el 21 de abril", ha aventurado. En ese sentido, ha afeado que el lehendakari Iñigo Urkullu no anuncie ya la fecha: "Ya es hora de que se despeje la fecha de las elecciones. No hay razón para no saber cuándo se celebrarán".

El candidato de EH Bildu ha augurado una pugna "real" entre su coalición y los jeltzales, y ha apostado por responder a la demanda social de "un gobierno incluyente". En su opinión, tanto el PNV como el PSE-EE apuestan por "mantener el status quo", sin tener en cuenta que otro modelo es "posible", refiriéndose al acuerdo para presentar una moción de censura contra Cristina Ibarrola (UPN) en el Ayuntamiento de Pamplona que hizo a Joseba Asiron alcalde.

Otxandiano ha reivindicado "programas de mínimos y frentes amplios", con dos ejes vertebradores: la igualdad y el soberanismo. "Este pueblo es igualitario en una gran medida, y también soberanista, quiere más autogobierno. Estos dos ejes deben estar en la gobernanza", ha explicado. Preguntado por qué fuerzas podrían sumarse a este tipo de acuerdos, ha respondido que bien podrían tejerse con jeltzales, socialistas y el espacio de la izquierda confederal (Podemos, Sumar, Ezker Anitza y Equo).