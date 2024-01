Jordi Martí: "El boicot a la obra de teatro 'Altsasu' es un ataque a la democracia"

Política -

En opinión del secretario de Estado de Cultura, aquellos que se manifestaron ante el teatro Abadía de Madrid "no están dispuestos a que en la escena pública existan todas las opiniones y sensibilidades".

publicado: 19/01/2024 09:50 (UTC+1)

última actualización: 19/01/2024 10:25 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Jordi Marti: "'Altsasu' antzezlanari boikota egitea demokraziaren aurkako erasoa da"

El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, ha calificado el intento de boicot a la obra de teatro Altsasu como un "ataque a la libertad y a la democracia". En una entrevista en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, ha afirmado que estos movimientos, aunque "hoy no son capaces de censurar" una obra de teatro, son "un peligro de cara a futuro".

La noche del jueves se estrenó en Madrid la obra que recrea la historia de los 8 jóvenes condenados por agredir a dos agentes de la Guardia Civil y a sus parejas en la localidad navarra de Altsasu.

Frente al teatro Abadía, donde se presentaba la obra se concentraron unas 500 personas, convocadas por Vox, al grito de "fuera terroristas de Madrid".

La representación de la compañía Dramática Errante es "brillante", en palabras Martí, por "la sensibilidad del texto", porque "no trata el conflicto de una manera dogmática".

El secretario afirma sentir "tristeza" ante la actitud de la extrema derecha que "no está dispuesta a que en la escena pública puedan existir todas las opiniones y sensibilidades" y opina que "lamentablemente habrá que desempolvar" la defensa de la libertad de expresión, "algo que parecía una bandera superada".

Asimismo, ha criticado a la delegada de cultura del Ayuntamiento de Madrid y al consejero de Cultura de la comunidad por no haber acudido al estreno, afirmando que la defensa de la libertad de expresión "no se hace sólo cuando son los tuyos los atacados sino, sobre todo, cuando no son los tuyos".

A pesar del intento de boicot, el estreno de la obra en Madrid fue todo un éxito. Las entradas se agotaron y el público respondió en pie y con más de cinco minutos de aplausos al final de la representación.