Belarra denuncia que ofrecieron a Irene Montero ser embajadora en Chile para que "dejara de dar problemas"

Política -

ELECCIONES EUROPEAS

"Habría sido muy fácil para ella dar un paso a un lado o buscar fuera de España esa salida política. Y sin embargo Irene ha decidido dar un paso adelante, ha decidido echarse a la espalda una campaña muy difícil pero muy importante", ha defendido la líder de Podemos.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 22/01/2024 20:38 (UTC+1)

última actualización: 22/01/2024 20:42 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Belarrak salatu du Irene Monterori Txilen enbaxadore izatea eskaini ziotela, "arazoak emateari utz ziezaion"

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha desvelado que desde el Gobierno de coalición se ofreció a la exministra de Igualdad Irene Montero ser embajadora para darle una "salida política", que diera un "paso a un lado" y que "dejara de dar problemas".

Así lo ha relatado Belarra durante la presentación en Madrid de la lista de Montero en las primarias del partido para las elecciones europeas, al recalcar que cuando tuvo conocimiento de ese posible ofrecimiento se "echó a llorar" de "rabia".

"Irene hubiera tenido muy fácil tener lo que ellos llaman una salida política. A mí me ofrecieron una salida política para Irene, algo bonito, una embajada. Una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas. Cuando me lo propusieron, yo os lo digo honestamente, me eché a llorar, porque me dio mucha rabia", ha apuntado en relación a las conversaciones para conformar el Gobierno de coalición.

Sin especificar si ese ofrecimiento vino de Sumar, con los que mantenían coalición hasta la ruptura en el Congreso, o del PSOE, Belarra ha desgranado que tanto Montero como su formación rechazó ese "paso a un lado".

Posteriormente, fuentes de la formación morada han señalado que la propuesta consistía en que Montero fuera de embajadora a Chile. Precisamente la exministra mantiene una buena relación con el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, a cuya toma de posesión asistió en marzo de 2022.

Diario Red también se ha hecho eco de la denuncia y ha concretado que la idea de esa oferta a Montero partía de Sumar y, concretamente, han apuntado a su líder, Yolanda Díaz.

Irene Montero defiende su candidatura inconformista a las europeas ante la "izquierda que hace políticas de derechas"

La aspirante a liderar la candidatura de Podemos a las elecciones europeas y ex ministra de Igualdad ha presentado en Madrid su lista a las primarias lanzadas por el partido para elegir a sus representantes a los comicios comunitarios. Montero ha reivindicado que su candidatura representa al inconformismo en la esfera progresista, frente a las "izquierdas que hacen políticas de derechas".

En su intervención, la exministra ha aludido para explicar lo que significa su candidatura a unas palabras de la exprimer ministra britática Margaret Teacher, la "dama de hierro" y una de las mayores exponentes del neoliberalismo con privatizaciones y recortes, que su mejor creación política fue el también exministro Tony Blair, que fundó la 'tercera vía' dentro del laborismo que básicamente significaba "defender desde la izquierda las políticas de derechas".

A su juicio, esa máxima de Thatcher sigue siendo una "verdad como un puño" y que a día de hoy sigue teniendo plena vigencia porque, a su juicio y en alusión también al contexto nacional, que si al "final la izquierda hace políticas de derechas", los conservadores "acabarán mandando aunque no gobiernen".

"No nos vamos a conformar ni con el odio y con los recortes de derechos, ni con la puerta abierta a los buitres y a los especuladores, ni tampoco con el no se puede del socialismo y de los verdes", ha defendido.