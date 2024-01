Atutxa destaca que el "parón" de dos años "ni enfría, ni paraliza" el proyecto del Guggenheim de Urdaibai

Política -

Entrevista en Radio Euskadi

LUZIA ZUGADI LASA | EITB MEDIA

publicado: 23/01/2024 09:12 (UTC+1)

última actualización: 23/01/2024 09:39 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Atutxaren hitzetan, bi urteko "geldialdiak" ez du Urdaibaiko Guggenheimen proiektua "etengo edo hoztuko"

La presidenta del Bizkai Buru Batzar del PNV, Itxaso Atutxa, ha subrayado que el "parón" de dos años "no enfría" ni tampoco "paraliza" el proyecto del Guggenheim Urdaibai.

En una entrevista ofrecida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, se ha mostrado convencida de que ese plazo es necesario para llevar a cabo las tramitaciones del proyecto, que pueden llegar a ser "muy largas". "El desarrollo necesita también unas tramitaciones previas sin las cuales sería imposible hacer un concurso internacional. No se paraliza, sino que lleva el decalaje que estaba previsto desde el principio", ha destacado.

Tras apuntar que todo ese trabajo llevará más o menos dos años, ha dejado claro que la intención es "establecer el tiempo necesario para el desarrollo de actuaciones".

Preguntada por si podría darse la hipotética situación de que el proyecto se declarara inviable, no ha cerrado ninguna puerta: "Cabe la posibilidad, pero es difícil que todo esto no vaya terminar bien. Son trabajos que llevan mucho tiempo, aunque no tienen porque encontrarse con obstáculos insalvables".

También ha aclarado que el anuncio que ayer, lunes, hizo el lehendakari Iñigo Urkullu sobre el "tiempo de reflexión" que se han tomado el Gobierno Vasco y la Diputación de Bizkaia, "no tiene nada que ver" con intereses electorales.

Sin dejar la actualidad y de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán en primavera, Atutxa ha adelantado que no ha habido ninguna otra candidatura que la de Imanol Pradales, "por lo que saldrá elegido en la asamblea del próximo sábado".

"Es verdad que las candidaturas ofrecerán un soplo de aire fresco en los próximos comicios, pero los partidos somos conocidos. La cultura política de la ciudadanía vasca es muy alta, por lo que va a ser capaz de decidir entre un proyecto u otro", ha concluido.