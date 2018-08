Política

La IA apoya a Uribetxebarria

PP sobre Bildu: 'Tiene actitudes por las que podría ser ilegalizada'

Redacción

18/08/2012

El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, advierte de que "Bildu está adoptando decisiones que encajarían como pruebas" para proceder a su hipotética ilegalización.

El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha advertido de que "en los últimos tiempos" Bildu "está adoptando un conjunto de decisiones y actitudes" que encajarían dentro de los supuestos establecidos por el Tribunal Constitucional como "pruebas" para proceder a una hipotética ilegalización .

Así se ha pronunciado el dirigente 'popular' al ser preguntado sobre si el apoyo explícito mostrado por la coalición abertzale Josu Uribetxebarria Bolinaga constituiría una prueba para su ilegalización.

"No sé que en qué términos se ha pronunciado Bildu, pero sí es cierto que en los últimos tiempos está adoptando un conjunto de decisiones y actitudes que son a las que se refiere el Tribunal Constitucional y que a mi no me cabe duda de que están formando parte de las pruebas que se pueden reunir a efectos de proceder a su ilegalización", ha explicado.