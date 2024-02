Política -

Entrevista en Radio Euskadi

Etxebarria no descarta pactos con EH Bildu, pero sí que entre en su Gobierno por "falta de recorrido ético"

No baraja la opción de crear un Gobierno tripartito en Vitoria-Gasteiz. "Mi socio es el PNV y creo que con EH Bildu puedo llegar a tratos en líneas de política progresista, pero no me planteo que estén en el Gobierno, porque les falta un recorrido ético, que aún no han realizado", ha destacado.

Maider Etxebarria, alcaldesa de Vitoria-Gasteiz Maider Etxebarria, alcaldesa de Vitoria-Gasteiz 19:29

LUZIA ZUGADI LASA | EITB MEDIA

publicado: 06/02/2024 09:36 (UTC+1)

última actualización: 06/02/2024 10:06 (UTC+1)

Whatsapp Whatsapp Facebook Twitter Telegram Clipboard Email

X Link copiado

Euskaraz irakurri: Etxebarriak itunak bilatuko ditu EH Bildurekin, baina ez du Gobernuan nahi "ibilbide etikoa faltan duelako"

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha calificado de "intenso" el balance de los últimos 7-8 meses, en su primera entrevista ofrecida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi. Recientemente han acordado los presupuestos de la ciudad con EH Bildu y preguntada por si la coalición abertzale podría ser un buen apoyo para lograr mayorías, ha explicado que se trata de un "acuerdo puntual". No obstante, está dispuesta a seguir pactando con EH Bildu, pero también con cualquier otra formación política. "Voy a buscar acuerdos con todas las fuerzas, ¿qué mejor que estemos todos en esos acuerdos de ciudad?", se ha preguntado. Consciente de lo que ello supone, ha reconocido que ha escuchado críticas de "unos y otros". "EH Bildu ha dicho que soy de derechas por pactar con el PP Y el PP que soy radical", ha matizado. Etxebarria, en cambio, no baraja la opción de crear un Gobierno tripartito en Vitoria-Gasteiz. "Mi socio es el PNV y creo que con EH Bildu puedo llegar a tratos en cuestiones de materia, en todo lo que sea en líneas de política progresista, pero no me planteo que estén en el Gobierno, porque les falta un recorrido ético, que aún no han realizado", ha destacado. Sobre las declaraciones del PP en las que advertía que nunca volvería a dar votos gratis, la alcaldesa vitoriana se ha mostrado sorprendida con el enfado. "Siempre están enfadados, con pataleta. Tienen dos opciones, patalear o ponerse a acordar, y les fue mucho mejor cuando pactaron", ha señalado.

Relacionados Entrevista a Maider Etxebarria en Radio Euskadi

Si te interesó esto, quizá te interesen estos otros temas