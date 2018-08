Política

La decisión sobre Uribetxebarria podría retrasarse hasta 15 días

20/08/2012

Tras la petición de Fiscalía, Prisiones ha recibido el listado de médicos que firmaron el informe, y será incorporado al expediente del preso. Josu Uribetxebarria lleva 13 días en huelga de hambre.

La decisión de conceder o no de la libertad condicional al preso de ETA Josu Uribetxebarria podría retrasarse entre 10 y 15 días. Este lunes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que pedirá que se amplíe el informe médico sobre el recluso, enfermo de cárcel, al que el pasado viernes Instituciones Penitenciarias concedió el tercer grado.



Según han explicado fuentes jurídicas, el informe debe acompañarse del historial clínico del paciente y de sus antecedentes médicos, y tiene que ir firmado por "personas concretas" y no por una comisión médica.



Fuentes de Instituciones Penitenciarias han aclarado que la decisión se adoptó basándose en un "informe oficial" que llegó a este órgano "por los cauces reglamentarios", aunque han solicitado al hospital la relación de médicos responsables de dicho informe. Prisiones ya ha recibido el listado, que será incorporado al expediente del preso.



Más trámites



Fuentes jurídicas han señalado que la Fiscalía aún no ha recibido lade libertad condicional de Uribetxebarria (este lunes cumple su decimotercer día en huelga de hambre), trámite que debe realizar la Junta de Tratamiento de la cárcel de Zaballa (Álava).

Aparte de este informe, al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria debe llegar también otro informe que reclamó el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre si el cáncer que padece el preso, condenado por el secuestro de José Antonio Ortega Lara, puede ser tratado por los servicios penitenciarios hospitalarios.

Una vez reciba estos informes, la clínica forense de la Audiencia tendrá que elaborar otro en el que constate el estado de salud del recluso, tras lo que se dará traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la procedencia o no de dejar en libertad provisional al preso de ETA.

Esas fuentes jurídicas consideran que la postura se conocerá en un plazo de entre diez y quince días, tras lo que el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, podrá ya tomar una decisión sobre la excarcelación de Uribetxebarria.



Josu Uribetxebarria Bolinaga se encuentra en el decimotercer día de huelga de hambre.

''Alargar la situación podría conducir a su muerte''



El colectivo de apoyo a los presosde ETA Herrira cree que no adoptar hoy la decisión de dejar en libertad condicional al preso de ETA Iosu Uribetxebarria supone "alargar de manera cruel" su situación y "llevarla al extremo", lo que, según advierte, podría "incluso conducir a su muerte".



Urquijo pide que se prohíba la marcha de Herrira



El delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, ha pedido a la Audiencia Nacional que prohíba la manifestación convocada el viernes día 24 en Bilbao por la plataforma Herrira a favor de los presos de ETA al considerar que supone un acto de enaltecimiento del terrorismo. La marcha a favor de los presos de ETA ha sido convocada porHerrira el día central de la Aste Nagusia de lasfiestas de la capital vizcaína.



6 detenidos tras encaramarse a la fachada del PP navarro



La Policía Nacional ha detenido a seis personas acusadas de "desórdenes públicos" tras encaramarse a la fachada de la sede del PP en Pamplona con una pancarta que reclamaba la libertad de los presos de ETA enfermos mientras gritaban a favor de la excarcelación de Josu Uribetxebarria. A lo largo de la tarde los seis detenidos han quedado en libertad, aunque imputados por un delito de desórdenes públicos.



Huelga de hambre de las víctimas



Varias víctimas de ETA se han puesto en contacto en las últimas horas conla presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), ÁngelesPedraza, para comunicarle su intención de llevar a cabo una huelga dehambre en protesta por la gestión del Gobierno del caso de JosuUribetxebarria.



"Nos están llamando víctimas para decirme que se quieren poner en huelga de hambre", ha anunciado Pedraza. Según ha añadido la presidentade la AVT, su respuesta ha sido pedirles que no lo hagan, para "no ser iguales que ellos". No descartan movilizaciones.