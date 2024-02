Guilarte: "Si no hay acuerdo para renovar el CGPJ, hay personas más cualificadas que yo para la presidencia"

Política -

RENOVACIÓN DEL CGPJ

El actual presidente interino del CGPJ ha dicho que sería "gravísimo" que PP y PSOE eligiesen "vocales militantes" para renovar el órgano del gobierno de los jueces, y ha defendido la "independencia judicial".

publicado: 21/02/2024 10:59 (UTC+1)

última actualización: 21/02/2024 10:59 (UTC+1)

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha advertido al PP y al PSOE de que sería "peligroso" que eligiesen vocales "militantes" para renovar el órgano de gobierno de los jueces, que está en funciones desde diciembre de 2018 ante la incapacidad de los partidos de llegar a un acuerdo.

En un desayuno informativo, ha insistido en que "sería peligroso" que, en "un momento de bipolarización política como el que estamos viviendo", surgieran "diez militantes y otros diez militantes" de las negociaciones para renovar el CGPJ que "empezaran a intercambiarse lo que se dice que es el intercambio de cromos que nombran 100 puestos vacantes sin más criterio que el político". "Yo creo que eso sería gravísimo", ha avisado.

"Hay que saber lo que ahora no está funcionando, lo que no ha funcionado y, consiguientemente, que la renovación vaya acompañada de alguna fórmula para evitar los problemas que actualmente hemos detectado".

Guilarte ha asegurado "nunca" creyó que fuese "tan necesario" defender la independencia judicial como ahora. El magistrado ha insistido en que una de sus principales competencias es defender la independencia judicial en especial en una época en la que se acusa a los jueces de hacer "lawfare" contra el independentismo catalán.

A esto había que salir al frente y yo he salido todas las veces que he podido con esa frase de déjenos en paz", ha dicho.

El magistrado ha asegurado que confía "plenamente" en "los actuales interlocutores" que negocian la renovación del órgano que preside. "Es evidente que yo estaré aquí a la espera de que se produzca ese acuerdo y si no se produce, también lo he dicho, hay personas más cualificadas que yo para ocupar con este carácter accidental la presidencia", ha añadido, al tiempo que ha insistido en que tiene "plena confianza en un próximo desenlace feliz de esta renovación".

Guilarte ha insistido en que él no tiene la legitimidad que tenía el expresidente del CGPJ Carlos Lesmes, que fue elegido en 2013 y dimitió en octubre de 2022. "A mí estoy seguro que si hubiera que votar no me elegirían. Y yo lo entendería y lo agradecería. Pero el hecho de ser el más viejo es lo que me ha llevado aquí y lo que ha propiciado que aceptara un cargo que espero no dure ya mucho tiempo".