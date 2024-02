Política -

''Egun on''

Martínez da por zanjado el debate sobre la candidatura entre Sumar y Elkarrekin Podemos

No hay acuerdo. La reunión de ayer no dio resultado, y el Movimiento Sumar y Elkarrekin Podemos concurrirán por separado a las elecciones de la CAV. La noticia ha sido confirmada en el programa Egun On de ETB1 por el secretario general del Sumar, Lander Martínez, quien ha dado por zanjado el debate.

Lander Martínez Martínez da por zanjado el debate sobre la candidatura entre Sumar y Elkarrekin Podemos 1:19

EITB MEDIA

publicado: 21/02/2024 11:00 (UTC+1)

última actualización: 21/02/2024 11:00 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Martinezek "amaitutzat" eman du Sumar eta Elkarrekin Podemosen arteko hautagaitzaren inguruko eztabaida

Estamos trabajando para ampliar la noticia

