Política

ADELANTO ELECTORAL

Urkullu no cree a López cuando habla de no pactar con Bildu

Redacción

23/08/2012

El candidato del PNV a Lehendakaritza no ha querido hablar de gobiernos de coalición.

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha cuestionado el compromiso del lehendakari Patxi López de no pactar con Bildu tras las elecciones del 21 de octubre y se ha referido a la "experiencia acumulada" de los anteriores comicios cuando también aseguró que no pactaría con el PP y lo hizo.



El candidato del PNV a Lehendakaritza no ha querido pronunciarse sobre gobiernos de coalición y ha señalado que "más allá de resultados aritméticos" lo prioritario para el PNV es trabajar para salir de la crisis económica, normalizar la convivencia política en la sociedad vasca y el desarrollo del autogobierno. Se ha pronunciado así en la cadena Ser.

Urkullu ha asegurado que el PNV exigirá consensos y coordinación interinstitucional y esa es, ha dicho, "la esperanza del partido; poder alcanzar esos consensos".



A la pregunta de si estaría dispuesto, como ha dicho el director del Euskobarómetro, a gobernar pactando los presupuestos con el PP y los temas soberanistas con Bildu, Urkullu se ha limitado a decir que esa es sólo "una opinión" y ha comentado que "de aquí a las elecciones, el PNV va a recibir muchas lecciones".



Urkullu también ha subrayado la poca comunicación que tiene con el lehendakari y ha dicho que "hablar, hablar de lo nuestro" no lo hace desde el mes de abril, cuando mantuvo una conversación telefónica. Desde entonces no ha habido contactos y "no por falta de voluntad", ha remarcado.