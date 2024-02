Pello Otxandiano presenta a EH Bildu como alternativa real para un "nuevo ciclo político”

Política -

El candidato soberanista, que ha intervenido este mediodía en Gasteiz en la presentación de la lista de Álava, la cual encabeza, se ha mostrado convencido de que ganarán en Álava, y ha insistido en que además será capaz de "poner en marcha al país al ritmo de sus capacidades".

publicado: 24/02/2024 14:02 (UTC+1)

última actualización: 24/02/2024 14:08 (UTC+1)

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, ha presentado a su coalición como la "alternativa real" a la política "convencional", y tras mostrarse convencido de que ganarán en Álava, ha insistido en que además será capaz de "poner en marcha al país al ritmo de sus capacidades".

Otxandiano ha intervenido este mediodía en Gasteiz en la presentación de la lista de Araba a las elecciones al Parlamento Vasco. En el acto político que ha tenido lugar en el Palacio Europa, también han intervenido la vicepresidenta de la Mesa del Parlamento Vasco y candidata por Araba, Eba Blanco; y la concejala de Gasteiz y candidata por Araba, Rocío Vitero.

Sin citar la comparecencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, en la que anunció las elecciones e hizo balance de sus legislaturas, el candidato de la coalición abertzale ha señalado que en Euskadi "las cosas no están bien. Se acepta demasiado fácil la situación de Osakidetza. No se puede normalizar la falta de personal en Atención primaria. No podemos normalizar las listas de espera para alquiler social. Y no podemos aceptar los índices de segregación en la educación", ha indicado.

Por ello, ha advertido de que el balance "no puede ser autocomplaciente ni de notable alto cuando la ciudadanía percibe demasiados problemas sin resolver", ni cuando "el país no avanza en función de sus capacidades y posibilidades".

Frente a este escenario, ha defendido que "EH Bildu es una alternativa real al actual estado de la cosa" y a la política "convencional" marcada por "intereses partidistas, cortoplacistas, exclusiva y excluyente".

Otxandiano ha apostado por políticas públicas y progresistas y por el avance en soberanía, ambos objetivos con "mirada de largo alcance", para hacer frente a los retos que enfrenta la sociedad, "una política capaz de cooperar con los agentes estratégicos de la sociedad vasca. Frente a pactos cerrados que se consuman en despachos a puerta cerrada, una política abierta que cocree soluciones junto a agentes sociales, académicos, económicos, sindicales y culturales".

"Somos una alternativa capaz de poner en marcha este país al ritmo de sus capacidades y de ofrecer un horizonte de esperanza. Creemos que seremos la primera fuerza en Álava", ha defendido el candidato, quien ha insistido en que EH Bildu llevará a Euskadi "al lugar que se merece".