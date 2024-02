El PSOE pide a Ábalos que entregue su acta de diputado por "responsabilidad política"

Política -

Caso Koldo

Le han pedido que lo haga en un plazo de 24 horas. Además, los socialistas han propuesto crear una comisión de investigación en el Congreso sobre la compra de material sanitario en la pandemia.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 26/02/2024 11:28 (UTC+1)

última actualización: 26/02/2024 13:00 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Abalosi diputatu akta entregatzeko eskatu dio PSOEren zuzendaritzak, "ardura politikoagatik"

El Comité Ejecutivo Federal del PSOE ha acordado este lunes por unanimidad solicitar al exministro de Transportes José Luis Ábalos que entregue en un plazo de 24 horas su acta como diputado como consecuencia de las investigaciones abiertas en torno al que fuera su asesor Koldo García. La Guardia Civil detuvo a Koldo García, exasesor de Ábalos, por un caso de presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19.

El PSOE considera que "sí existe una responsabilidad política" por parte de Ábalos, a pesar de que no está investigo, ni señalado, ni imputado ni su nombre figura en la investigación". "No nos sentimos jueces, no somos fiscales, no juzgamos, pero a pesar de todo el Comité Ejecutivo Federal considera que sí existe una responsabilidad política", ha dicho su portavoz, Esther Peña, en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión.

Además de reclamar a Ábalos su acta de diputado, el PSOE ha acordado registrar de manera inmediata en el Congreso la solicitud de creación de una comisión de una investigación sobre la compra de material sanitario por las administraciones públicas durante la pandemia del coronavirus. Su primera tarea, ha explicado Peña, será investigar el caso Koldo.

La portavoz socialista se ha mostrado convencida de que Ábalos actuará "en consecuencia por este bien mayor, que es el Partido Socialista" y "el resultado en las próximas horas será positivo para la organización y para el propio" exministro. Asimismo, ha indicado que el PSOE se rige por "tres principios muy claros" en todo lo que concierne a la corrupción política: "la justicia, transparencia absoluta y asunción de responsabilidades".

Este fin de semana, el que fuera ministro de Transportes anunció que se niega a dimitir y dejar su escaño en el Congreso, si bien admitió que si el caso Koldo que involucra al que fuera su asesor hubiera estallado cuando era miembro del Gobierno, sí lo habría hecho. "Yo soy diputado ahora, no soy ministro. Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido. Y en el momento", explicó Ábalos en una entrevista en La Sexta.