Ábalos retiene al acta de diputado y el PSOE le abrirá un expediente de expulsión

Política -

Caso Koldo

El exministro ha comparecido para defender su honorabilidad y ha insistido en que no está implicado en ninguna causa. Ha lamentado igualmente no haber estado acompañado por su partido en este trance.

EITB MEDIA

publicado: 27/02/2024 14:50 (UTC+1)

última actualización: 27/02/2024 15:15 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Jose Luis Abalosek ez dio diputatuaren aktari uko egin

El exministro José Luis Ábalos ha anunciado que mantiene su acta de diputado en el Congreso y que pasará al grupo Mixto, con lo que desoye la exigencia del PSOE que le dio un plazo de 24 horas para dejar su escaño por la investigación judicial a su exasesor Koldo García.

Así lo ha anunciado en una comparecencia ente los medios de comunicación para explicar lo que considera "la decisión más importante" de su vida política.

Ábalos ha asegurado que le "hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo, hacer una reflexión en beneficio de nuestras siglas. No ha sido posible".

"Vuelvo a constatar que no estoy acusado de nada, ni formo parte de la investigación en curso ni tampoco tengo ningún enriquecimiento ilícito", ha subrayado.

Ayer dimitió como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, pero mantenía su acta de diputado pese a la petición del PSOE para que la entregara por "responsabilidad política" en el 'caso Koldo'.

El Comité Ejecutivo Federal del PSOE acordó ayer, lunes, por unanimidad solicitar a Ábalos que entregara en un plazo de 24 horas su acta como diputado como consecuencia de las investigaciones abiertas en torno al que fuera su asesor Koldo García. La Guardia Civil detuvo a García el pasado jueves por un caso de presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19.

En su comparecencia, el exministro ha querido defender su "honorabilidad", ha insistido en que no está implicado en ninguna causa y ha lamentado no haber estado acompañado por su partido en este trance. "Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo", ha señalado.

Expediente de expulsión

El PSOE iniciará un expediente de expulsión al exministro por no entregar el acta de diputado y pasar al Grupo Mixto, según ha indicado el portavoz en el Congreso, Patxi López.

"Supongo que la Ejecutiva del partido empezará a tramitar un expediente de baja cautelar como militante socialista, que es lo que habíamos dicho desde el principio", ha señalado López en declaraciones a los medios en la Cámara Baja, justo después de que Ábalos comunicase su decisión de retener el escaño.

Comisión de investigación

El portavoz socialista en el Congreso también ha anunciado la puesta en marcha de una comisión de investigación que durará cuatro meses, para establecer responsabilidades sobre las condiciones en las que se llevaron a cabo los procesos de contratación en el periodo de pandemia.

"Nadie está libre de que en sus filas se cuelen personas que tienen comportamientos rechazables. La diferencia está en como reaccionamos unos y otros. Nosotros hemos reaccionado de manera tajante", ha señalado.