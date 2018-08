Política

Polémicas declaraciones

Collarte (PP): 'Gano 5.100 euros al mes y las paso bastante canutas'

Redacción

26/08/2012

Un diputado gallego del PP ha incendiado Twitter con un desafortunado comentario sobre su sueldo.

Noticias (1) El PP se disculpa por las declaraciones de Collarte

Esta frase de Guillermo Collarte, diputado gallego del PP ha revolucionado las redes sociales y pronto se ha convertido en Trendig Topic en Twitter con críticas por todas partes.

En una entrevista al diario La Voz de Galicia, Guilermo Collarte, asegura que "entre los 416 euros que me dan por ser concejal, que no me llega para nada, los 4.200 netos más o menos que gano como diputado y los 290 que me dan por los trienios como funcionario de la Xunta, en total gano unos 5.100 euros y las paso bastante canutas". Añade: "Reconozco que soy un privilegiado, pero viniendo del nivel de ingresos que tenía es un palo muy grande".

"Yo vengo a Ourense todas las semanas y es verdad que nos pagan los billetes y que aquí vivo en casa de mi madre, pero como fuera, ceno fuera y la gasolina me la pago yo" ha dicho Collarte para justificar el cobro de las dietas por desplazamientos.

Este mismo mes, unas declaraciones de la secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal también creaban otra polémica del estilo. Cospedal aseguraba que muchas personas que se dedican a la actividad política "lo hacen por un salario normal".



Disculpas y matización



El Partido Popular de Galicia ha pedido perdón a los ciudadanos por las declaraciones del diputado Collarte sobre su asignación mensual, ante el "malestar causado" entre la ciudadanía gallega.



Guillermo Collarte, ha matizado después que los efectos devastadores de la crisis económica incluso llegan a provocar que hasta con "unos buenos ingresos...uno lo pueda llegar a pasar mal".

El congresista gallego se ha disculpado con "la gente que se ha sentido molesta" por esa declaración, que ha definido como coloquial, y ha precisado que "canutas de verdad las pasa la gente de los 400 euros, y los que no tienen ni 400, los que tienen ingresos infinitamente inferiores, en definitiva, y por ello quisiera pedir perdón a quien haya podido ofender".