Política

EN NAVARRA

El Gobierno lleva a la AN un encierro en Villava por Uribetxebarria

Redacción

27/08/2012

El encierro y ayuno tuvieron lugar durante el fin de semana en el Ayuntamiento de la localidad Navarra para exigir la libertad del preso de ETA Josu Uribetxebarria.

La delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, va a remitir a la Audiencia Nacional un informe en relación con el encierro y ayuno que durante este fin de semana ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Villava, gobernado por Bildu, para exigir la libertad del preso de ETA Iosu Uribetxebarria.



Según han informado fuentes de la delegación del Gobierno, el informe está relacionado con la pancarta de apoyo al citado preso que se ha exhibido en el balcón de la Casa Consistorial durante el fin de semana coincidiendo con el encierro convocado por el colectivo de apoyo a los presos de ETA Herrira.



Al ser consultado al respecto el alcalde de Villava, Pedro José Gastearena, tras señalar que desde la delegación del Gobierno no se les ha comunicado ningún tipo de actuación en este sentido, ha mostrado su "sorpresa porque haya habido polémica por este tema, por exigir la libertad de una persona que está enferma grave".



"No entiendo que con esto se polemice", ha dicho el alcalde, quien ha señalado que durante la legislatura ha habido otros encierros. En éste, según ha indicado, han participado unas quince personas, ninguna de ellas con cargos públicos.



Gastearena, quien ha recalcado que no ha habido "ningún tipo de incidencias", ha opinado que detrás de la decisión de la delegación del Gobierno parece que se esconde "un interés publicitario".



Este encierro se enmarca dentro de las movilizaciones que Herrira ha llevado a cabo durante el fin de semana en diferentes localidades de Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca.