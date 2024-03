Puigdemont anuncia que será candidato en las elecciones al Parlament del 12 de mayo

Política -

Puigdemont ha explicado que concurrirá a las elecciones para lograr su "restitución como president". El expresidente de la Generalitat ha ofrecido a ERC compartir una lista unitaria. "Seis años después, han fracaso los intentos de extradición y de seducirnos con indultos", ha declarado.

publicado: 21/03/2024 19:30 (UTC+1)

última actualización: 21/03/2024 19:59 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Puigdemontek maiatzaren 12ko hauteskundeetan hautagaia izango dela iragarri du

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado este jueves en la localidad de Elna (Occitania) que será candidato a las elecciones al Parlament del próximo 12 de mayo. Lo ha hecho en una conferencia desde el Ayuntamiento de Elna, acompañado de la plana mayor de Junts. El expresidente de la Generalitat ha ofrecido a ERC compartir una lista unitaria.

Un millar de personas han recibido a Puigdemont, al grito de 'president' y con aplausos a su llegada al Ayuntamiento. Entre los presentes en el acto está la plana mayor del partido, encabezado por su presidenta, Laura Borràs, y el secretario general, Jordi Turull, pero también diputados en el Parlament y Congreso, dirigentes territoriales y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.

"No soy conformista, no me gusta resignarme, no busco qué es lo más cómodo y lo menos arriesgado a nivel personal. Y yo no podría explicar, ni tan solo a mí mismo que, después de pasar seis años y medio defendiendo la presidencia en el exilio, ahora que se abre una oportunidad para hacer posible la restitución de aquella presidencia injustamente, ilícitamente e ilegalmente destituida con el 155, yo rehuyese esta responsabilidad por razones de comodidad personal", ha afirmado Puigdemont.

Puigdemont ha explicado que concurrirá a las elecciones catalanas para lograr su "restitución como president", y, por ello, ha decidido renunciar a formar parte las listas al Parlamento Europeo. "Seis años después, han fracaso los intentos de extradición y de seducirnos con indultos", ha declarado. "Hemos de alejarnos de la resignación y del derrotismo, y construir un futuro compartido", ha agregado.

Elna rezuma un simbolismo especial para el independentismo por su vinculación con el 1-O, dado que allí se imprimieron millones de papeletas y las urnas se escondieron en un almacén de una localidad cercana.

Además, el municipio ha albergado actos del Consell de la República (CdRep), que lidera el expresidente catalán, así como el que organizó Òmnium Cultural para conmemorar los 60 años de la entidad.

Desde un punto de vista histórico, al final de la Guerra Civil, centenares de mujeres republicanas exiliadas dieron a luz en la Maternidad de Elna, un centro impulsado por la enfermera suiza Elizabeth Eidenbenz.

Pese a que la Ley de Amnistía aún no está en vigor, el expresidente puede concurrir a los comicios como ya hizo en las de 2021, cuando lideró la lista de Junts acompañado de la presidenta del partido, Laura Borràs, --número dos-- que fue finalmente la candidata efectiva.

Así, Puigdemont puede repetir como candidato, pero la aprobación de la Ley de Amnistía puede abrir el escenario de la posible vuelta del expresidente a Cataluña una vez entre en vigor, lo que diversas voces apuntan que podría producirse en junio o julio.

Los partidos ya han empezado a acusar a Junts de presentar la baza de la posible vuelta de Puigdemont como la única que tienen para intentar ganar las elecciones, conscientes de que esto condiciona sus estrategias electorales.

A la espera de que el partido explique la campaña que llevarán a cabo, difícilmente el expresidente de la Generalitat podrá hacer campaña de forma presencial porque aún no habrá entrado en vigor la Ley de Amnistía.

En caso de que el expresidente catalán regresara antes de su aplicación, su posible detención puede sacudir la campaña electoral y tergiversar el resultado electoral.