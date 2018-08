Política

Preso enfermo

Reacciones ante la concesión de libertad condicional a Uribetxebarria

Redacción

30/08/2012

El Gobierno Vasco ha expresado su respeto ante la decisión del juez Castro de poner en libertad condicional al preso de ETA enfermo. Según el PP, la decisión es coherente con las previsiones legales.

El juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, ha concedido este jueves la libertad condicional al preso de ETA enfermo de cáncer Josu Uribetxebarria. La decisión ha suscitado opiniones de todo tipo:





El Gobierno Vasco expresa su respeto por la decisión

El Gobierno Vasco ha expresado su respeto ante la decisión del juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, de aceptar la petición de poner en libertad por "razones humanitarias" al preso de ETA Josu Uribetxebarria, y ha afirmado que, en estos casos hay que atender a "lo que marca la ley y los procedimientos legales.

Fuentes del Ejecutivo vasco han señalado que, si el juez ha tomado esa decisión, lo habrá hecho "con fundamento y de acuerdo a la ley".

El Gobierno Vasco ha señalado que se está ante "procedimientos tasados" y la puesta en libertad es "lo que corresponde", si los informes médicos "avalan" esa decisión y el juez la adopta "de acuerdo a lo que está reglado". "Por lo tanto, el Gobierno siempre va a estar de acuerdo con lo que se decida", ha asegurado.



Urkullu (PNV): 'La decisión del juez es un triunfo de los Derechos Humanos'



El presidente de EBB del PNV, Iñigo Urkullu, ha afirmado que la decisión de aceptar la petición de puesta en libertad del preso de ETA, Josu Uribetxebarria, enfermo de cáncer, debe considerarse "un triunfo de los Derechos Humanos".

De esta manera, se ha referido en su cuenta de twitter a la decisión del juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, de aceptar la petición de poner en libertad por "razones humanitarias" al preso de ETA Josu Uribetxebarria.



"El tercer grado a Uribetxeberria debe tomarse como un triunfo de los Derechos Humanos y como una derrota del espectáculo", ha afirmado el líder jeltzale.





PP: 'La libertad de Uribetxebarria es coherente con las previsiones legales'



El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Leopoldo Barreda, ha dicho que la concesión de la libertad condicional al preso de ETA Josu Uribetxebarria "es coherente con las previsiones legales y con lo que han sido interpretaciones legales de la regulación penitenciaria en los últimos veinte años".



En una opinión de urgencia, sin conocer el contenido completo del auto, Barreda ha dicho que su partido respeta la acción de la Justicia, una decisión, ha recordado, que "corresponde sólo al juez, porque la Administración aporta la documentación al juez".



UPyD confía en que el fiscal sea 'coherente' y recurra la libertad

La líder de UPyD, Rosa Díez, totalmente contraria a la decisión judicial de haber concedido la libertad condicional al miembro de ETA enfermo de cáncer Josu Uribetxebarria, espera que el fiscal, "en coherencia con su propio criterio jurídico", recurra esta decisión.



Rosa Díez ha acusado al Gobierno de haber puesto en manos del juez José Luis Castro la decisión de poner en libertad al miembro de ETA "enmascarando una mentira", después de que Instituciones Penitenciarias le concediera el tercer grado debido a su estado de salud.



Al entender que la vía judicial no está todavía cerrada, ha dicho que ella no entendería que el fiscal, opuesto a la libertad del miembro de ETA, no recurra esta decisión.



Herrira califica de "gran noticia" la libertad condicional de Uribetxebarria

El colectivo de apoyo a los presos de ETA Herrira ha asegurado hoy que la concesión de la libertad condicional al preso Josu Uribetxebarria es una "gran noticia" y se

ha mostrado convencido de que conseguirán la excarcelación de los otros 13 presos de ETA con enfermedades graves.



Fuentes de Herrira han señalado que, una vez se haga efectiva la libertad condicional, Uribetxebarria deberá ser trasladado a un cuarto de planta del Hospital Donostia desde la habitación penitenciaria donde ha permanecido ingresado.



Asimismo, han señalado que el recluso podría seguir ingresado en el centro hospitalario, donde entró el pasado 1 de agosto, otra semana más, hasta concluir el tratamiento de radioterapia que comenzó el pasado lunes y que, en principio, "podría durar unos quince días".





Aralar muestra su alegría porque se haya "hecho justicia"



Aralar ha mostrado su alegría porque, "aunque con retraso, se ha hecho justicia" con el preso de ETA, Josu Uribetxebarria, enfermo de cáncer, al que el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha concedido la libertad condicional por razones humanitarias.

En opinión de Aralar, "ya era hora" de que se hiciera justicia con el preso Josu Uribetxebarria. "Aunque la aplicación de la ley llega con retraso, porque hace tiempo que el preso debería de estar en la calle, es una noticia para alegrarse y para mostrar nuestra satisfacción", ha añadido.



Pedraza (AVT): 'Hoy se demuestra que la Justicia no es justa'



La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, ha asegurado hoy que la decisión de conceder la libertad condicional a Josu Uribetxebarria demuestra que "la Justicia no es justa".



En declaraciones a Efe tras conocer la resolución favorable a la excarcelación notificada por José Luis Castro, el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, Pedraza ha manifestado su "rechazo total ante una decisión incomprensible".





IU cree que la libertad de Uribetxebarria es "lógica y humanitaria"



El portavoz de Justicia de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, cree que la decisión del juez de conceder la libertad condicional a Josu Uribetxebarria es una medida "lógica, necesaria y humanitaria", que cumple el Código Penal y la Ley Penitenciaria.



Llamazares que comparte la resolución del juez José Luis Castro, ha dicho, sin embargo, no entender el "forcejeo público" que ha habido entre los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a través de la Fiscalía, y el responsable de Interior, Jorge Fernández Díaz, a cuenta de la situación del miembro de ETA.