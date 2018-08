Política

Entrevista en Radio Euskadi

Mintegi no tiene claro quién quemó los contenedores de Getxo

Redacción

04/09/2012

La candidata a lehendakari de EH Bildu ha recordado que hace unos años fue condenada en el mismo municipio por quemar contenedores la mujer de un concejal del PP.

La candidata de EH Bildu a las elecciones, Laura Mintegi, ha dicho hoy que tiene dudas de quién quemó los contenedores de Getxo la semana pasada, y ha recordado que hace unos años fue condenada en el mismo municipio por quemar contenedores en el mismo municipio una mujer de un concejal del PP.

En una entrevista en Radio Euskadi, Mintegi se ha referido a la quema de contenedores en Getxo la semana pasada por unos encapuchados.

Mintegi ha dicho hoy sobre este asunto que "no sé exactamente si ha habido episodio de kale borroka o no. Getxo, el municipio en el que vivo, puntualmente suele tener episodios de quema de contenedores, y hay una sentencia del año 2004 donde se demostró que la persona que estaba quemando contenedores era la esposa de un concejal del PP de Getxo".

Ahora, "de vez en cuando, precisamente en Getxo, puntualmente se queman contenedores; no sé quién los ha quemado, pero me parece que no es un tema principal; es un capítulo finalizado y EH Bildu ha dicho una y otra vez que no ese no es el camino".