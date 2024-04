Los gobiernos de Navarra y España pactan una reforma del fuero para blindar la competencia de tráfico

Política -

Según el acuerdo suscrito, la competencia de tráfico se blindará como "un derecho histórico de Navarra". "Esto es un primer paso", según ha explicado la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ya que la modificación deberá pasar por varias fases hasta entrar en vigor.

publicado: 23/04/2024 19:28 (UTC+2)

última actualización: 23/04/2024 20:25 (UTC+2)

El Gobierno de Navarra y el Ministerio de Política Territorial han alcanzado un acuerdo para reformar la ley que regula el Régimen Foral de Navarra de modo que se blinde la competencia de Tráfico como "un derecho histórico de Navarra".

El acuerdo, primer paso para llevar a cabo esa reforma, se ha dado a conocer tras la primera reunión de la Comisión Negociadora Navarra-Estado para la reforma de la Lorafna celebrada este martes en el Palacio de navarra. La delegación Navarra ha estado encabezada por el vicepresidente primero, Félix Taberna, y la estatal por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Esta modificación es la vía elegida por ambos gobiernos para asumir tráfico tras la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el Real Decreto que se acordó previamente por el que Navarra asumía la competencia de Tráfico, que la gestionaría en exclusiva la Policía Foral.

El acuerdo alcanzado modifica el apartado tres del artículo 49 que recogerá que "corresponden a Navarra en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en virtud de su régimen foral y de lo dispuesto en esta ley orgánica, además de las facultades y competencias que viene ostentando, la competencia para la ejecución de la legislación del Estado, así como las funciones de vigilancia y control del tráfico"

Además, se añade un tercer párrafo al artículo 51: "En materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial las competencias de la Policía Foral se regirán por lo dispuesto en el artículo 49".

"Esto es un primer paso", según ha explicado la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ante los medios de comunicación, ya que la modificación deberá pasar por varias fases hasta entrar en vigor.

Este miércoles será elevada a la sesión de Gobierno, posteriormente el Consejo de Navarra tendrá un mes para elaborar un informe, volverá a ser elevada a sesión de Gobierno y posteriormente, deberá aprobar el texto el Parlamento de Navarra. Chivite prevé que esto se pueda dar antes del verano.

El Parlamento Foral es el último paso que el texto dará en Navarra, ya que después irá las Cortes Generales, Congreso y Senado. Ambos deberán aprobarlo para que Navarra asuma la competencia. Si la mayoría que ostenta el PP en el Senado, la rechazara, volvería al Congreso de los Diputados, para su aprobación definitiva.

El ministro Víctor Torres ha apelado a la "responsabilidad" de todos los grupos y en especial a la mayoría del PP el Senado para que no vete la reforma y la haga volver al Congreso, ya que es algo que "se aprobó en la anterior legislatura". "Apelo a esa responsabilidad", ha reiterado el ministro.

Chivite ha explicado que si el PP "pone palos en las ruedas" no actuaría "como lo ha hecho en otras ocasiones". "No sería coherente cuando Aznar hizo la transferencia de tráfico a Cataluña, no sería coherente con posiciones que han mantenido anteriormente", ha añadido.