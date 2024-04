Política -

Unión Europea

El Parlamento Europeo aprueba una normativa para combatir la violencia machista con normas y sanciones mínimas

La directiva perseguirá la ablación, el matrimonio forzoso, el ciberacoso y la difusión no consentida de imágenes íntimas; pero no recoge la tipificación del sexo no consentido como forma de violación por las reservas de varios gobiernos.

Imagen de archivo del Parlamento Europeo. Foto: Pixabay Imagen de archivo del Parlamento Europeo. Foto: Pixabay

EITB MEDIA

publicado: 24/04/2024 16:27 (UTC+2)

última actualización: 24/04/2024 16:27 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Europako Parlamentuak indarkeria matxistari aurre egiteko araudia onartu du, gutxieneko arau eta zigorrekin

El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles la primera ley sobre violencia de género en la historia de la Unión Europea, que armonizará definiciones y penas de cárcel para este tipo de delitos en todos los Estados miembros. Sin embargo, esta se ha quedado a las puertas de tipificar penalmente la violación basándose en la falta de consentimiento, como ya hace el Estado español. Con 522 votos a favor, 27 en contra y 72 abstenciones, la Eurocámara ha dado el visto bueno a la directiva que exigirá leyes más estrictas contra la violencia en red, mejor asistencia a las víctimas y medidas para prevenir las violaciones. En este sentido, la normativa europea establece directrices particulares para los delitos contra las mujeres en Internet, como la divulgación de información privada. La nueva legislación incluirá una lista más larga de circunstancias agravantes para los delitos que conllevan penas más severas, como los crímenes contra personalidades públicas, periodistas o defensores de los derechos humanos. Incluye igualmente la intención de castigar a las víctimas en función de su género, orientación sexual, color de piel, religión, origen social o convicciones políticas, y el deseo de mantener o restaurar el "honor". Respecto a la protección de las víctimas, la directiva fija normas mínimas para priorizar el acceso a alojamientos protegidos a víctimas de violencia, al igual que acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Mediante la nueva ley europea, las autoridades de los Estados miembros tendrán mayores obligaciones de notificación y recopilación de pruebas, y deberán concienciar a la población de que las relaciones sexuales no consentidas se consideran delito. A este respecto, la directiva deja fuera la tipificación del sexo no consentido como forma de violación por las reservas de varios gobiernos. Todo después de que los servicios legales del Consejo advirtieran de que la reforma que se negociaba no ofrecía la base legal necesaria para abordar la violación, puesto que es necesario que sea antes considerado un delito europeo, algo que por el momento no sucede. Las nuevas normas entrarán en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. A partir de ese momento, los Estados miembros tendrán tres años para aplicar todas las disposiciones.

