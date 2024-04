¿Qué hay tras la decisión de Pedro Sánchez? Cronología

Política -

CARTA de Pedro Sánchez

El presidente español denunció en su misiva la ciudadanía "la estrategia de acoso y derribo" que "lleva meses perpetrándose" por parte de la derecha y ultraderecha. Repasamos las acusaciones e insultos en contra de Pedro Sánchez de los últimos meses.

publicado: 25/04/2024 13:34 (UTC+2)

última actualización: 25/04/2024 13:47 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Zer dago Sanchezen erabakiaren atzean? Data esanguratsuak

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha denunciado este miércoles en su carta la "estrategia de acoso y derribo" que "lleva meses perpetrándose" por parte de "una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas" contra su persona, el "proyecto político que representa", y ahora contra su mujer, Begoña Gómez. Realizamos un breve repaso por los diferentes episodios relacionados con "este ataque sin precedentes":

"¡Que te vote Txapote, Sánchez!". La frase ha sido utilizada por la derecha española para criticar a Pedro Sánchez y vincularlo con ETA (Txapote es el apodo del miembro de la extinta ETA, Xabier García Gaztelu) por haber recibido el apoyo de EH Bildu para sacar adelante sus dos investiduras.

Aunque el origen del lema se remonta a septiembre de 2022, la frase cobró fuerza en febrero de 2023 cuando fue utilizada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una intervención en un pleno de la Asamblea de Madrid. Desde entonces, el eslogan fue empleado tanto por la derecha como la ultraderecha y alcanzó su cénit durante la campaña electoral de las elecciones generales (23 de julio), hasta el punto de que varias asociaciones de víctimas como Covite o la Fundación Fernando Buesa reclamaron que no se utilizara.

"Me gusta la fruta". Poco meses después, en noviembre de 2023, durante la investidura de Sánchez, la dirigente popular Isabel Díaz Ayuso insultó a Sánchez, a quien llamó "hijo de puta", tal como captaron las cámaras que grababan la tribuna de invitados. Lejos de retractarse, la presidenta madrileña justificó el insulto porque, a su juicio, Sánchez dedicó su intervención "para difamarla" a ella y a su familia, y pronunció la ya famosa frase de "Lo mínimo es que diga por lo bajo, me gusta la fruta".

Ayuso reconoce que insultó a Sánchez: ''Aprovechó para difamarme a mi y a mi familia'' Ayuso reconoce que insultó a Sánchez: ''Aprovechó para difamarme a mi y a mi familia'' 1:42

Apaleamiento de un muñeco de Pedro Sánchez. Una concentración ultraderechista en el 31 de diciembre de 2023 frente a la sede de PSOE en Madrid simuló el ahorcamiento y apaleamiento del presidente español mediante un muñeco. Los socialistas denunciaron hechos ante la Fiscalía por un presunto delito de odio, aunque fueron finalmente archivados por una jueza dos meses después.

Ultraderechistas ahorcan y apalean un muñeco de Pedro Sánchez en Ferraz Ultraderechistas ahorcan y apalean un muñeco de Pedro Sánchez en Ferraz 0:40

Denuncia del PP contra Sánchez por "conflicto de intereses". Hace un mes, en marzo de 2024, el PP denunció a Sánchez ante la Oficina de Conflictos de Intereses por no ausentarse de los Consejos de Ministros que decidieron, entre otras cosas, el rescate de Air Europa. Según argumentaron, el dirigente socialista no debió estar presente porque esa empresa "tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez". La denuncia fue desestimada por la entidad que esgrimió con Gómez "no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en estas entidades".

Apertura de diligencias contra Gómez. El pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias denunció a principios de abril de 2024 a la pareja de Pedro Sánchez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez del Juzgado madrileño decretó la apertura de las diligencias de investigación.