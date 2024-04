Alivio en el PSOE, mientras el PP y Vox acusan a Sánchez de no querer oposición

Política -

Decisión de Sánchez

Pedro Sánchez ha anunciado este lunes su decisión de continuar al frente del Gobierno español "con más fuerza si cabe", y ha pedido a la ciudadanía que se movilice por la "dignidad" y el "sentido común".

publicado: 29/04/2024 12:14 (UTC+2)

última actualización: 29/04/2024 14:24 (UTC+2)

Después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, haya anunciado este lunes su decisión de continuar en el cargo tras cinco días de reflexión, las reacciones de los principales partidos políticos no se han hecho esperar.

Lejos de suavizar su discurso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que Sánchez haya preferido "huir hacia delante que dimitir". No solo eso, el dirigente popular ha asegurado que su discurso de este lunes es el "más peligroso de los que ha pronunciado" porque "no quiere oposición, ni justicia ni medios de comunicación". Por otra parte, ha adelantado que no va a convocar una moción de censura contra el presidente del Gobierno español.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tildado la comparecencia de Sánchez como una "amenaza a todos los disidentes". Es más, a su juicio, la decisión de Sánchez es una "reafirmación de su golpe contra la unidad, la convivencia, el estado de derecho, la separación de poderes y la libertad de prensa". Solo nos queda trabajar para minimizar los daños a los españoles y para construir una alternativa que sea viable", ha dicho.

El PSOE ha respirado aliviado tras la decisión de Pedro Sánchez, y el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, ha subrayado que van a seguir trabajando "por la regeneración de la democracia".

La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, ha destacado que hoy ganan la "democracia", el "respeto" y la "dignidad".

La líder de Sumar y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado que "nuestra democracia hoy es más fuerte", en una rueda de prensa en la sede del Ministerio del Trabajo. En su opinión, este "punto y aparte" debe de llenarse de contenidos, y ha reclamado a Sánchez la derogación de la Ley 'Mordaza" y la renovación del Consejo General del Poder Judicial, entre otras cosas.

Yolanda Díaz: ''Este punto y aparte tiene que llenarse de contenido y de iniciativa política'' Yolanda Díaz: ''Este punto y aparte tiene que llenarse de contenido y de iniciativa política'' 1:36

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido a Pedro Sánchez que ahora "actúe" y "avance" para afrontar con leyes la "guerra judicial y mediática que está golpeando la democracia". "La democracia se defiende con hechos concretos y no con palabras", ha recalcado la líder de Podemos. En este sentido, Belarra ha tendido la mano al PSOE y al resto de fuerzas progresistas.

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha avisado este lunes a Pedro Sánchez, de que si sigue como jefe del Ejecutivo pero "sin hacer nada" toda su actuación de los últimos cinco días "habrá sido un acto de frivolidad". En un mensaje publicado en la red social "X", ha manifestado que si hubiera optado por renunciar habría sido un "mal ejemplo" porque no hubiese sido una "dimisión", sino una "rendición".

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado a Pedro Sánchez, de "tacticismo electoral" para interferir en los comicios catalanes. "Es una grave irresponsabilidad utilizar las emociones sobre el sufrimiento que representa un acoso mediático indigno para hacer tacticismo electoral", ha dicho en una declaración a los medios en Argelès-sur-Mer (Catalunia Norte).