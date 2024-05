Andueza cree que EH Bildu "tiene dificultades para gestionar la frustración" de los resultados electorales

Política -

Entrevista en Radio Euskadi

El secretario general del PSE-EE ha cargado contra la coalición soberanista por no haber "entendido el momento político" que, según él, ha dado "protagonismo a un PSE-EE al alza". Sobre las negociaciones con el PNV solo desliza que "van más rápido que hace cuatro años".

Eider Garaikoetxea O. | EITB Media

publicado: 22/05/2024 09:13 (UTC+2)

última actualización: 22/05/2024 09:56 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Anduezak uste du EH Bilduk "zailtasunak" dituela hauteskunde emaitzek eragindako "frustrazioa kudeatzeko"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, apenas ha revelado nada sobre las negociaciones que mantiene con el PNV para la formación del próximo Gobierno Vasco —"la discreción es norma para los socialistas", ha argumentado—, y se ha centrado en criticar a EH Bildu, que en su opinión, "tiene dificultades para gestionar la frustración" de los resultados electorales del 21 de abril.

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el líder de los socialistas vascos ha explicado que han declinado la propuesta de la coalición soberanista a reunirse porque no es el "momento" para ello. "Me da la sensación que EH Bildu no ha entendido el momento político en el que estamos, y quieren buscar un protagonismo que no tienen. Ellos se veían como vencedores de esas elecciones, se veían con un protagonismo y una centralidad que no han conseguido (...) una centralidad que hemos conseguido otros", ha sostenido. Según Andueza, las últimas elecciones, tanto las municipales y forales como las autonómicas, han dejado un "PSE-EE al alza".

Cuestionado por las negociaciones con los jeltzales, el también portavoz del PSE-EE en el Parlamento Vasco ha reiterado que "van, que no es poco" y que ya tienen "unos cuantos bloques cerrados". "Avanzan a buen ritmo, quizás más rápido que hace cuatro años", ha admitido, aunque no ha descartado a que se prolonguen hasta último momento, hasta poco antes del pleno de investidura del 20 de junio. Andueza ha repetido que los socialistas "están dispuestos a asumir cualquier tipo de responsabilidad" y que la decisión de ser vicelehendakari será la última en adoptar. "El suspense se estirará hasta el final", ha añadido.

Entre otras cuestiones, ha avanzado que el futuro programa de gobierno recogerá dotar a Osakidetza con el "personal necesario" que necesita para hacer frente a los problemas que tiene o que las políticas de vivienda tendrán un "protagonismo muy importante" si son gestionadas por los socialistas. También ha abogado por renovar el Estatuto de Gernika, aunque para ello "algunos tendrán que dejar a un lado sus obsesiones nacionalistas".