Sánchez defiende que su mujer es "una profesional honesta, seria y responsable" y su Gobierno es "limpio"

El presidente del Gobierno de España afirma que está seguro de que la Justicia archivará su causa porque solo hay "fango", y ha dicho que "sabe que quieren quebrarlo pero que van listos".

publicado: 22/05/2024 10:13 (UTC+2)

última actualización: 22/05/2024 10:19 (UTC+2)

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha defendido que su mujer Begoña Gómez es una profesional "honesta, seria y responsable" y por tanto se ha mostrado convencido de que la Justicia terminará archivando la causa abierta tras una denuncia de Manos Limpias por presunto tráfico de influencias porque, a su juicio, "lo único que hay es fango". "Una colección de bulos y difamaciones, de informaciones manipuladas y acusaciones veladas que no dan para más", ha añadido.

Así lo ha señalado en la comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde este miércoles da explicaciones sobre la situación en Oriente Medio y sobre las actividades profesionales de su esposa. En este sentido ha asegurado de que ambos estarán "encantados de comparecer" en la comisión de investigación abierta en el Senado si el PP decide llamarles.

"Mi mujer es una profesional honesta y responsable y mi Gobierno es un gobierno limpio", ha lanzado el jefe del Ejecutivo que además dice que quienes cometen tráfico de influencias "no lo hacen mandando cartas oficiales" como hizo su esposa sino "con sus sobres sus iniciales y fajos de billetes dentro", ha señalado en referencia al PP.

"No voy a alimentar su máquina del fango, no voy a caer en el y tu más porque sería muy injusto comparar a personas inocentes con quienes si han realizado prácticas corruptas", ha dicho.

"No todos somos iguales, señorías, y si no me creen, cuenten el número de exministros populares procesados y condenados por corrupción y cuenten los míos", ha indicado a continuación.

Sánchez ha añadido que "ni siquiera espera que detengan la máquina del fango" y, por eso, ha subrayado que si piden su comparecencia y la de su esposa en el Senado estarán "encantados de comparecer".

En este sentido, ha defendido que si espera que "alguna vez alguien pida perdón a las personas inocentes por todo el daño causado", y ha añadido que "sabe que lo hacen por tratar de quebrarme pero les digo que van listos".